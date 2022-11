Johnny Rea ohne Erfolg: «Macht mich nicht verrückt»

Für den erfolgsverwöhnten Jonathan Rea ist es keine einfache Superbike-WM-Saison, denn er ist praktisch ohne Chance gegen Alvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Doch das möchte er ändern.

Jonathan Rea kam im ersten Rennen in Mandalika mit seiner Werks-Kawasaki auf Platz 3 – hinter Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und WM-Leader Alvaro Bautista aus dem Ducati-Werksteam. In der Superpole wurde Rea um mehr als eine Sekunde von Toprak unterboten. Der Nordire hat in diesem Jahr erst fünf Siege errungen, zuletzt beim zweiten Hauptrennen in Estoril im Mai.

«Es ist unüblich, dass man auf Platz 2 in der Superpole eine Sekunde zurück ist. Ich finde es beeindruckend und ich habe ihm dazu gratuliert. Allerdings bin ich mit Spielraum unterwegs gewesen. Ich dachte mir: ‚Wenn ich jetzt auf die schmutzige Linie komme, dann sieht er, dass die Strecke sauberer ist. Er fährt ja immer mit einem dunkleren Visier.‘ Nein, Spaß bei Seite, die Rundenzeit war wirklich gigantisch, so fair muss man sein», fasste Rea zusammen.

«Meine Runde war gut, aber ich habe den letzten Sektor wirklich verhauen», sagte der 35-Jährige. Rea betonte aber dann: «Ich wäre keine Sekunde, nicht mal eine halbe Sekunde schneller gewesen. Er ist in einer anderen Liga dieses Wochenende.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mandalika, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Kyle Smith © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Kyle Smith © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Superpole - Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Andrea Locatelli © Gold & Goose 1. Rennen - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Jonathan Rea Zurück Weiter

Lange hatte der 117-fache Superbike-WM-Laufsieger nicht so eine Durststrecke an Siegen. «Es wäre schön, noch mal zu gewinnen, aber dafür benötige ich Vertrauen», weiß Rea. «Aber wir stehen dort, wo wir sind. Würden wir aktuell gewinnen, dann wäre das nicht die Realität. Dafür müssen wir zunächst wirklich verstehen, was wir zu verbessern haben. Natürlich werde ich es versuchen, denn es gab viele Rennen dieses Jahr, wo ich Dritter wurde und nur eine Sekunde hinter dem Sieger war. Ich hatte lange keinen Triumph, aber es macht mich nicht verrückt und beängstigt mich nicht.»

«Toprak und Alvaro, Yamaha und Ducati sind sehr stark. Sie haben es verdient und wir müssen einen Schritt machen», lauten die realistischen Worte des Kawasaki-Stars. «Dafür müssen wir noch härter arbeiten.»

Ergebnis Superbike-WM: Mandalika, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 4,324 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 11,855 4. Andrea Locatelli Yamaha + 19,954 5. Michael Rinaldi Ducati + 23,992 6. Xavi Vierge Honda + 27,114 7. Garrett Gerloff Yamaha + 27,776 8. Axel Bassani Ducati + 31,015 9. Alex Lowes Kawasaki + 31,363 10. Loris Baz BMW + 39,809 11. Xavi Fores Ducati + 39,895 12. Scott Redding BMW + 56,317 13. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 14. Eugene Laverty BMW > 1 min 15. Kohta Nozane Yamaha > 1 min 16. Oliver König Kawasaki > 1 min out Michael van der Mark BMW out Kyle Smith Kawasaki out Leandro Mercado Honda out Philipp Öttl Ducati