Lombok, Sprintrace: Toprak kämpfte Johnny Rea nieder

Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu hat nach Platz 1 im Qualifying und dem ersten Rennen der Superbike-WM in Mandalika auch das Superpole-Race am Sonntagmorgen gewonnen.

Das Superpole-Race über nur 10 Runden wurde 2019 eingeführt. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend dem Superpole-Ergebnis vom Samstag.

Wie im ersten Lauf am Samstag bestand die erste Startreihe aus Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und erstmals Andrea Locatelli (Yamaha). WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) startete von Position 5, Scott Redding als bester BMW-Fahrer im Qualifying von Position 8 und Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati von 12.

Öttl war im ersten Rennen am Samstag gestürzt und zog sich Prellungen am Rücken zu. Im Warm-up am Sonntagmorgen konnte er wegen technischer Probleme nur zwei Runden fahren, körperlich geht es ihm «besser als erwartet».

Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) wurde von den Ärzten auch für den Sonntag für rennuntauglich erklärt, er renkte sich bei seinem Sturz im FP3 das Sprunggelenk links aus und zog sich eine Bänderdehnung zu. In Australien am nächsten Wochenende wird er wieder dabei sein.

Bei Rennstart um 10.30 Uhr Ortszeit, Lombok ist gegenüber MEWZ sieben Stunden voraus, war es bereits 34 Grad war, der Asphalt hatte sich auf 53 Grad Celsius erhitzt.

So lief das Rennen:

Start: Toprak gewinnt den Start, Locatelli überholt Rea auf dem Weg in die erste Kurve. Es folgen Bassani, Lowes, Bautista, Vierge, Redding, van der Mark und Öttl in den Top-10.



3. Runde: Rea überrumpelt Razgatlioglu und geht in Führung, hinter den beiden fährt Locatelli. Bautista überholt Lowes und ist Vierter.



5. Runde: Toprak bremst sich an Rea vorbei, kann die Linie aber nicht halten und der Nordire kontert. Stand: 1. Rea. 2. Razgatlioglu. 3. Locatelli. 4. Bautista. 5. Bassani. 6. Lowes. 7. Redding. 8. Rinaldi. 9. Vierge. 13 Öttl.



6. Runde: Razgatlioglu übernimmt die Führung von Rea, Bautista greift Locatelli an, um Platz 3 zu übernehmen.



9. Runde: Razgatlioglu vor Rea, Locatelli, Bautista, Bassani, Lowes, Redding, Rinaldi und Vierge in den Top-9, welche die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen bilden.



10. Runde: Toprak Razgatlioglu gewinnt sein 30. Rennen in der Superbike-WM, Rea und Locatelli schaffen es neben ihm aufs Podium. 4. Bautista. 5. Bassani. 6. Redding. 7. Lowes. 8. Rinaldi. 9. Vierge. 14. Öttl.



Bassani gewinnt mit dieser Leistung vorzeitig die Wertung der Privatfahrer für die Saison 2022.

Ergebnisse Superbike-WM Mandalia, Superpole-Race:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 10 Runden in 15:28,792 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,586 sec

3. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,821

4. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,906

5. Axel Bassani (I), Ducati, +4,346

6. Scott Redding (GB), BMW, +5,025

7. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +5,686

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, +6,142

9. Xavi Vierge (E), Honda, +7,183

10. Michael van der Mark (NL), +9,831

11. Xavi Fores (E), Ducati, +14,596

12. Loris Baz (F), BMW, +16,528

13. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +17,355

14. Philipp Öttl (D), Ducati, +17,902

15. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +21,035

16. Leandro Mercado (RA), Honda, +22,530

17. Eugene Laverty (IRL), BMW, +22,925

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, +23,371

19. Kyle Smith (GB), Kawasaki, +25,329

20. Kohta Nozane (J), Yamaha, +27,729