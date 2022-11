Erlöser Álvaro Bautista – Ducati ist SBK-Weltmeister

Der erfolgreichste Hersteller der Superbike-WM ist nach elf Jahren wieder Weltmeister. Im zweiten Rennen auf dem Mandalika Street Circuit reichte Álvaro Bautista Platz 2 zum Titelgewinn.

Für den letzten Ducati-Triumph sorgte Carlos Checa 2011, seitdem erreichten die Italiener nur noch Siege, Podestplätze und gewann insgesamt fünf Vize-Weltmeisterschaften. Es dauerte bis zum 13. November 2022, als Álvaro Bautista beim vorletzten Rennwochenende der Saison auf dem Mandalika Street Circuit mit Platz 2 die diesjährige Weltmeisterschaft gewann.

Der Spanier galt bereits vor dem Saisonauftakt als einer der Favoriten auf den Titel. Tatsächlich gewann der 37-Jährige bereits in Aragón das Superpole-Race und den zweiten Lauf und setzte sich an die WM-Spitze. Mit einer unerschütterlichen Konstanz von neun Top-3-Platzierungen in Folge behauptete der Ducati-Pilot in Assen, Estoril und Misano die WM-Führung.

In Donington schwächelte Bautista erstmals, als er im ersten Rennen unverschuldet stürzte und im Superpole-Race als Vierter das Podium verpasste – dennoch blieb er WM-Leader. Bautista ließ sich nicht beirren und erreichte anschließend in Most in Lauf 1 seinen siebten Saisonsieg.

Sein persönliches Saisonhighlight erreichte der Spanier bei seinem Heimrennen in Barcelona, als er erstmals in der Superbike-WM 2022 alle drei Siege einfuhr. Damit zeigte er erneut eine starke Reaktion, denn zuvor war er im zweiten Rennen in Magny-Cours von Jonathan Rea (Kawasaki) von der Strecke gerammt worden.

Spätestens seit dem Europafinale in Portimão lag Bautista auf Titelkurs, denn er hatte 56 Punkte Vorsprung auf den WM-Zweiten Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und 82 Punkte auf den Dritten Rea.

Beim elften von zwölf Saisonmeetings nutzte Bautista auf dem Mandalika Street Circuit den ersten Matchball und krönte sich mit Platz 2 im zweiten Lauf zum Gewinner der Superbike-Weltmeisterschaft. Der Ducati-Pilot holte 14 Siege und 14 weitere Podestplätze.

Für Ducati ist es der 17. Gewinn der Herstellerwertung und der 15. Fahrertitel.