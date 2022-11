BMW auf Phillip Island: Ein Samstag zum Vergessen

Was das Team BMW Motorrad WorldSBK beim Finale der Superbike-WM 2022 auf Phillip Island bisher ablieferte, ist ein Trauerspiel. Im ersten Lauf verpasste Scott Redding die Punkte, Michael van der Mark stürzte zweimal.

Es deutet viel darauf hin, dass BMW auf Phillip Island keinen versöhnlichen Abschluss der Superbike-WM 2022 finden wird. Am Freitag war Scott Redding als Neunter bester BMW-Pilot, in der Superpole als Zwölfter ebenfalls. Und im ersten Lauf landete der Engländer als 16. mit über einer Minute Rückstand außerhalb der Punkteränge. Bester BMW-Pilot wurde Loris Baz vom Team Bonovo action als Neunter.

Natürlich waren die Bedingungen am Samstag schwierig, doch sie waren für alle Teilnehmer gleich.

«Wir hatten bisher ein wirklich hartes Wochenende. Das frustriert mich, denn ich liebe diese Strecke wirklich», stöhnte Redding. «Normalerweise fahre ich hier recht gut, aber Regen, trockene Strecke – ich habe null Feeling. Es ist frustrierend, denn man möchte die Saison positiv abschließen, aber das ist im Moment nicht der Fall. Im Rennen wollte ich auf dem Regenreifen bleiben. Denn ich dachte, ich bin ohnehin in einer schlechten Position, vielleicht kann ich smarter sein, vielleicht etwas probieren, ein bisschen etwas riskieren.»

Das Risiko ging nicht auf, denn in Runde 14 holte sich auch Redding Slick-Reifen ab – vier Runden später als Lauf-1-Sieger Jonathan Rea.

«Ich bin lange draußen geblieben, und als ich sah, dass es noch neun Runden sind, habe ich während des Fahrens gerechnet. Ein Boxenstopp kostet 60 Sekunden, falls die anderen zehn Sekunden schneller sind, habe ich also sechs Runden, neun Runden sind noch zu fahren ... Ich habe versucht, all dies zu berechnen und gleichzeitig zu fahren», erklärte der 29-Jährige. «Dann sah ich zweimal ‹IN› auf der Boxentafel, und auf den Videoleinwänden konnte ich sehen, dass Jonathan nicht so weit hinter mir war. Also dachte ich, dass es wohl nicht funktioniert und ich reinkommen muss.»

Lief es bei Redding schon nicht gut, steigerte sich das bei seinem Teamkollegen Michael van der Mark. Der Niederländer startete von Position 15 und kam als Zehnter aus der ersten Runde. In Runde 7 stürzte der 30-Jährige, der sich aber wieder aufrappelte und das Rennen nach einem Boxenstopp fortsetzte. Auf Platz 19 liegend, brachte ein zweiter Ausrutscher in Runde 20 das endgültige Aus.

«Es war nicht der Tag, den wir uns gewünscht haben», meinte van der Mark. «In der Superpole war es trocken und ich hatte ein recht gutes Gefühl für das Bike, aber aus irgendeinem Grund hat es trotzdem nur für P15 gereicht. Im Rennen war es zunächst nass, und ab der ersten Runde hatte ich ein technisches Problem. Als die Strecke dann angefangen hat, abzutrocknen, hatte ich mehr zu kämpfen als andere. Leider hatte ich einen kleinen Sturz. Ich habe entschieden, an die Box zu kommen, Reifen zu wechseln und wieder rauszugehen. Aber das Problem wurde größer. Ich habe versucht zu pushen, um vielleicht noch ein paar Punkte zu holen. Ich wollte nicht aufgeben. Aber leider bin ich ein paar Runden vor Schluss noch einmal gestürzt, und das war es dann für mich. Bisher ist es ein Wochenende zum Vergessen.»

Ergebnis Superbike-WM: Phillip Island, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,247 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 15,435 4. Andrea Locatelli Yamaha + 18,342 5. Alvaro Bautista Ducati + 19,369 6. Garrett Gerloff Yamaha + 36,235 7. Axel Bassani Ducati + 37,641 8. Xavi Vierge Honda + 43,137 9. Loris Baz BMW + 57,704 10. Tetsuta Nagashima Honda > 1 min 11. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 12. Kyle Smith Kawasaki > 1 min 13. Xavi Fores Ducati > 1 min 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 16. Scott Redding BMW > 1 min 17. Leandro Mercado Honda > 1 min 18. Eugene Laverty BMW > 1 min 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Philipp Öttl Ducati > 1 Rd. out Michael vd Mark BMW out Kohta Nozane Yamaha