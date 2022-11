Warum Álvaro Bautistas WM-Party früh ein Ende fand

Álvaro Bautista ist mit seinen 37 Jahren ein Routinier im Motorsport. Der Ducati-Pilot, der am Sonntag mit dem Superbike-WM-Titel seinen größten Erfolg feierte, musste in Sachen Party früh einpacken.

Ducati-Werkspilot Álvaro Bautista holte sich am Sonntag in Mandalika emotional seinen ersten Titel in der Superbike-WM. Es war der erste Erfolg für Ducati seit über zehn Jahren. Entsprechend groß war der Grund zum Feiern.

Doch der ehemalige MotoGP-Pilot und 125er-Weltmeister musste nach dem Wochenende einsehen, dass die Rahmenbedingungen in Indonesien nicht normal sind. Nach dem Rennen war der Spanier bereits K.O., die Party wurde entsprechend klein gehalten.

«Ich habe versucht zu feiern, aber ich war wirklich zerstört. Wir sind zum Abendessen gegangen und haben ein paar Bier getrunken, aber um Mitternacht war ich im Eimer und bin ins Bett gegangen», betonte Bautista am Freitag im Interview mit SPEEDWEEK.com.

«Ja, ich war nach dem Rennen sehr müde. Wir mussten die Rennen in einer unglaublichen Hitze fahren. Nach dem Rennen musste ich das Leder tauschen und sehr viele Interviews geben. Auch die Spannung und das Adrenalin an diesem Tag war hart», so der neue Weltmeister. «Es kam alles zusammen, deshalb war ich ziemlich am Ende.»

Bautista fügte lachend an: «Außerdem bin ich es nicht gewohnt zu feiern. Ich bin wahrscheinlich zu alt, ich bin Vater. Ein Tag, der länger als 22 Uhr geht, ist einfach zu lang.»

Auffallend war, dass seine Frau Grace und die beiden Töchter auf Lombok nicht anwesend waren. «Klar wäre es schön gewesen, meine Familie bei mir zu haben, aber Indonesien ist nicht der beste Ort, um sie mitzubringen», ärgerte sich Álvaro. «Dafür werde ich den ganzen Winter mit ihnen verbringen. Ich freue mich sehr darauf, nach Hause zu kommen, meine Töchter und meine Frau zu sehen.»