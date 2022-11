Phillip Island, Lauf 1: Rea gewinnt Chaos-Rennen

Seit Estoril konnte Jonathan Rea kein Rennen mehr gewinnen, beim Finale der Superbike-WM 2022 auf Phillip Island triumphierte der Kawasaki-Pilot bei schwierigen Bedingungen. Razgatlioglu und Lowes auf dem Podium.

Die Teilnehmer der Superbike-WM 2022 bekamen bereits im FP3 am Samstagmorgen einen Vorgeschmack auf das heutige Wetter im ersten Rennen. Statt Sonnenschein regnete es und der Phillip Island Circuit war komplett nass.

Bei Rennstart um 16 Uhr Ortszeit wurde es immer freundlicher. Die Sonne kam heraus, außerdem war es sehr windig. Die Piloten mussten aber berücksichtigen, dass sich die Bedingungen über die Distanz von 22 Runden stark verändern können. Dennoch wählte nur Philipp Öttl Reifen für gemischte Bedingungen.

Aus der ersten Reihe starteten Ducati-Weltmeister Álvaro Bautista sowie die Kawasaki-Piloten Jonathan Rea und Alex Lowes. In Reihe 2 die Yamaha-Asse Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli und Garrett Gerloff. Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) ging als Siebter ins Rennen. Die beste Honda stellte Xavi Vierge auf Platz 9, die beste BMW Scott Redding auf Position 12.

Erster Verlierer der Bedingungen war bedauerlicherweise Öttl, der nach einer Runde zum Reifenwechsel die Boxengasse ansteuerte. Allerdings trocknete die Strecke nach sechs Runden so sehr ab, dass die ersten Piloten auf Slicks oder Intermediates wechselten. Am Ende wurde der Deutsche überrundet Letzter.

An der Spitze wählte Rea den idealen Zeitpunkt zum Reifenwechsel und lag nach dem Durcheinander in der Boxengasse und der Piste um sechs Sekunden vor Razgatlioglu. Mit all seiner Routine beendete der Kawasaki-Pilot eine 24 Rennen andauernde Durststrecke und holte sich den Sieg. Razgatlioglu wurde Zweiter.

Um Platz 3 kämpften Bautista, Lowes und Locatelli. In den letzten Runden setzte sich der Kawasaki-Pilot durch und komplettierte das Podium. Für Bautista reichte es nur für Platz 5, womit der Weltmeister dennoch bester Ducati-Pilot wurde.

Die beste Honda brachte Xavi Vierge auf Platz 8 ins Ziel, für BMW holte Regenspezialist Loris Baz (Bonovo) als Neunter das beste Ergebnis.

Erstaunlich: Pedercini Kawasaki-Pilot Kyle Smith fuhr mit Regenreifen den zwölften Platz ein.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Razgatlioglu und Rea in die erste Kurve. Redding auf 11, Öttl Letzter.



Runde 1: Bautista, Razgatlioglu, Rea und Lowes innerhalb 0,8 sec. Vierge Neunter, van der Mark bester BMW-Pilot auf Platz 10. Öttl und Nozane kommen an die Box.



Runde 2: Top-4 unverändert. Bassani von Startplatz 14 kommend schon Fünfter! Schnellste Runde Lowes in 1:44,169 min.



Runde 3: Rea schnappt sich in 1:43,070 min Razgatlioglu und Bautista und führt das Rennen um 0,7 sec an. Öttl wieder im Rennen.



Runde 4: Bautista fällt auch hinter Razgatlioglu und Lowes auf Platz 4 zurück. Vierge Siebter, van der Mark auf Platz 10.



Runde 5: Razgatlioglu und Rea setzen sich von Lowes und Bautista ab. Bassani (5.) schon 4,8 sec zurück.



Runde 6: Schnellste Runde Bautista in 1:42,785 min. Die ersten trockenen Stellen werden sichtbar. Syahrin kommt an die Box.



Runde 7: Rea und Lowes vorbei an Razgatlioglu. Die Top-4 innerhalb 0,6 sec. Sturz van der Mark.



Runde 8: Lowes übernimmt in 1:41,728 min die Führung und führt 0,6 sec vor Rea. Die ersten Piloten haben auf Slicks gewechselt.



Runde 9: Lowes und Rea werden immer schneller, Bautista und Razgatlioglu liegen 1,2 sec zurück.



Runde 10: Rea, Razgatlioglu und Bassani steuern die Box an!



Runde 11: Jetzt kommt Bautista an die Box. Fores fährt auf Slicks 2 sec schneller als zuvor Lowes auf Regenreifen. Das Feld muss sich neu sortieren.



Runde 12: Lowes ist der letzte der Spitzengruppe, der zum Reifenwechsel an die Box kommt. Momentan führt Redding. Rea fährt eine 1:33,311 min!



Runde 13: Redding (1.) und Smith (2.) weiter mit Regenreifen vorn. Rea (3.) fährt in 1:32,735 min über neun Sekunden schneller.



Runde 14: Redding an der Box, Smith führt 1,8 sec vor Rea und 7,7 sec vor Razgatlioglu – das wird sich in wenigen Kurven ändern.



Runde 15: Die Strecke ist fast komplett trocken. Rea führt 5,5 sec vor Smith und Razgatlioglu. Bautista Vierter mit 12 sec Rückstand. Dann Locatelli, Lowes und Bassani.



Runde 16: Rea in 1:32,203 min mit der schnellsten Rennrunde. Bautista, Lowes und Locatelli kämpfen um Platz 3.



Runde 17: Razgatlioglu in 1:32,005 min um 0,3 sec schneller als Rea.



Runde 18: Rea und Razgatlioglu jetzt in den 1:31 min. Lowes jetzt Dritter, auch Locatelli (4.) hat Bautista überholt (5.).



Runde 19: Lowes, Locatelli und Bautista innerhalb 2 sec.



Runde 20: Lowes sichert mit schnellster Runde in 1:31,847 min Platz 3 ab. Vierge auf Platz 8, Baz Zehnter. Zweiter Sturz von van der Mark.



Runde 21: Razgatlioglu gibt sich mit Platz 2 zufrieden. Lowes hat sich auf Platz durchgesetzt. Bautista 1,3 sec hinter Locatelli (4.).



Letzte Runde: Rea gewinnt vor Razgatlioglu und Lowes.

Ergebnis Superbike-WM: Phillip Island, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,247 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 15,435 4. Andrea Locatelli Yamaha + 18,342 5. Alvaro Bautista Ducati + 19,369 6. Garrett Gerloff Yamaha + 36,235 7. Axel Bassani Ducati + 37,641 8. Xavi Vierge Honda + 43,137 9. Loris Baz BMW + 57,704 10. Tetsuta Nagashima Honda > 1 min 11. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 12. Kyle Smith Kawasaki > 1 min 13. Xavi Fores Ducati > 1 min 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 16. Scott Redding BMW > 1 min 17. Leandro Mercado Honda > 1 min 18. Eugene Laverty BMW > 1 min 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Philipp Öttl Ducati > 1 Rd. out Michael vd Mark BMW out Kohta Nozane Yamaha