Jubel bei Jonathan Rea (Kawasaki): «Sieg vom Team»

Lange 24 Rennen musste Jonathan Rea auf den nächsten Sieg in der Superbike-WM 2022 warten. Im chaotischen ersten Lauf auf Phillip Island endete die Durststrecke des Kawasaki-Piloten.

Schon vor dem Start des ersten Superbike-Laufs war jedem im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft klar, dass es ein turbulentes Rennen werden würde. Die Strecke war nass, aber es regnete nicht mehr. Gleichzeitig frischte der Wind auf und trocknete den Asphalt. Als nach wenigen Runden auch die Sonne schien, beschleunigte das den Prozess. Nach sechs Runden wechselten die ersten Piloten auf Slick oder Intermediatereifen.

Auf Platz 2 liegend holte sich Jonathan Rea in Runde 10 von 22 als Erster der Spitzengruppe profillose Reifen ab – Toprak Razgatlioglu folgte dem Kawasaki-Piloten. Nach den Boxenstopps lag Rea souverän in Führung und fuhr sechsten Saisonsieg ein – seit Lauf 2 in Estoril, also seit 24 Rennen, war der erfolgreichste Superbike-Pilot sieglos. Es war der 118 Superbike-Triumph seiner Karriere.

«In den ersten Runden hatte ich wenig Grip und fühlte ich mich nicht wohl mit den Bedingungen. Der Hinterreifen erreichte nicht die optimale Temperatur und der Reifendruck war nach der Aufwärmrunde dadurch nicht ideal», berichtete Rea einer kleiner Journalistenrunde. «Als ich Toprak auf der Bremse überholen wollte, habe ich befürchtet, dass ich die Linie nicht halten kann, aber das funktionierte dann überraschend einfach. Ich ließ es deshalb etwas langsamer angehen, weil offensichtlich war, dass die Strecke auftrocknen würde und ich die Reifen schonen wollte. Dann ging Alex mit einer beeindruckenden Pace an mir vorbei und ich entschied mich wenig später, zum Reifenwechsel an die Box zu kommen. Toprak folgte mir, Álvaro nicht. Da war mir klar, dass ich es mit Toprak zu tun bekommen würde. Die Bedingungen auf der Strecke waren jede Runde anders. Auf nasser Piste konnte ich Toprak und Álvaro kontrollieren, aber Alex war ganz klar etwas schneller.»

Schlüssel zum Erfolg war ein perfekt durchgeführter Boxenstopp von Reas Boxencrew.

«Zurück auf der Strecke hatte ich ein paar Sekunden Vorsprung und habe fortan nur noch auf mein Pitboard reagiert und versucht, keine Fehler zu machen. Aber in meiner Out-Lap kam ich auf eine nasse Stelle und sah mich bereits stürzen. Es ging gut und die Runden danach, bremste ich diese Kurve früher an», sagte der Nordire. «Toprak hat beim Reifenwechsel vier Sekunden auf mich verloren. Wir haben eine Prozedur für Boxenstopps etabliert. Ich bekomme auf mein Dashboard ein Signal, wann ich die Linie am Ende der Boxengasse überfahren darf. Ich glaube, wir haben nicht eine Sekunde liegen lassen. Es ist schön, dass wir den Sieg auf diese Weise erzielt haben, denn so waren alle daran beteiligt. Es ist ein Sieg vom gesamten Team.»

Ergebnis Superbike-WM: Phillip Island, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,247 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 15,435 4. Andrea Locatelli Yamaha + 18,342 5. Alvaro Bautista Ducati + 19,369 6. Garrett Gerloff Yamaha + 36,235 7. Axel Bassani Ducati + 37,641 8. Xavi Vierge Honda + 43,137 9. Loris Baz BMW + 57,704 10. Tetsuta Nagashima Honda > 1 min 11. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 12. Kyle Smith Kawasaki > 1 min 13. Xavi Fores Ducati > 1 min 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 16. Scott Redding BMW > 1 min 17. Leandro Mercado Honda > 1 min 18. Eugene Laverty BMW > 1 min 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Philipp Öttl Ducati > 1 Rd. out Michael vd Mark BMW out Kohta Nozane Yamaha