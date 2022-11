Toprak Razgatlioglu: Vorderrad verkantete – Sieg weg

Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) kamen im ersten Superbike-WM-Lauf auf Phillip Island gemeinsam zum Boxenstopp: Dieser Moment entschied das Rennen.

Bis zur zehnten Runde führten Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu und die Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes das erste Superbike-Rennen in Australien abwechselnd an. Der Lauf wurde bei nasser Strecke gestartet, alle vier waren auf Regenreifen unterwegs.



Doch bereits in der Startaufstellung schien wieder die Sonne, der dreifache Weltmeister Troy Bayliss prophezeite, dass die Ideallinie nach sieben oder acht Runden trocken sein würde. So kam es.

In der zehnten Runde fuhren Rea und Razgatlioglu als Erste aus der Spitzengruppe an die Box zum Reifenwechsel. In der Superbike-WM gibt es eine vorgeschriebene Minimalzeit für den Boxenstopp, damit die Mechaniker nicht in Hektik geraten und alles gewissenhaft erledigen können. Auf Phillip Island sind das 63 Sekunden.

Wie sich herausstellte, hatten diese beiden den idealen Zeitpunkt erwischt, um auf Trockenreifen zu wechseln: Rea gewann das Rennen 6 sec vor Razgatlioglu und 15 vor Lowes.

Rea und Razgatlioglu kamen fast gleichzeitig an die Box, anschließend klaffte eine Lücke von anfänglich 4 sec zwischen ihnen. Was war passiert?

«Als ich sah, dass Johnny an die Box abbog, fuhr ich ihm hinterher», schilderte Toprak im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das Vorderrad ging nicht gleich rein, drum haben wir die Zeit verloren. Aber das ist okay, im Team ärgern sich eh alle. Das ist Teamwork. Ohne den Zeitverlust hätte ich vielleicht mit Johnny um den Sieg kämpfen können, vielleicht funktioniert es am Sonntag.»

Ducati-Star Alvaro Bautista steht seit vergangenem Wochenende als neuer Weltmeister fest. In den beiden Rennen am Sonntag gibt es zusammen noch 37 Punkte zu holen. Der Gesamtzweite Razgatlioglu hat derzeit 32 Punkte Vorsprung auf Rea und seine Position damit beinahe sicher.



«Ich konnte die WM nicht gewinnen. Ob ich jetzt Zweiter oder Dritter werde, macht für mich keinen Unterschied», versicherte der 32-fache Laufsieger.

Ergebnis Superbike-WM: Phillip Island, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,247 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 15,435 4. Andrea Locatelli Yamaha + 18,342 5. Alvaro Bautista Ducati + 19,369 6. Garrett Gerloff Yamaha + 36,235 7. Axel Bassani Ducati + 37,641 8. Xavi Vierge Honda + 43,137 9. Loris Baz BMW + 57,704 10. Tetsuta Nagashima Honda > 1 min 11. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 12. Kyle Smith Kawasaki > 1 min 13. Xavi Fores Ducati > 1 min 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 16. Scott Redding BMW > 1 min 17. Leandro Mercado Honda > 1 min 18. Eugene Laverty BMW > 1 min 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Philipp Öttl Ducati > 1 Rd. out Michael vd Mark BMW out Kohta Nozane Yamaha