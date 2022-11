Andrea Locatelli (Yamaha): «Wichtig für SBK 2023»

Beim Saisonfinale auf Phillip Island bestätigte Andrea Locatelli seine zuletzt gute Form. Als WM-Fünfter hat der Yamaha-Pilot aber eine Steigerung in der Superbike-WM 2022 verfehlt.

Die Plätzen 4, 5 und 5 beim Finale der Superbike-WM 2022 auf Phillip Island reichten Andrea Locatelli nicht, um Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi Platz 4 der Gesamtwertung abspenstig zu machen. Dennoch war der Italiener zufrieden mit dem Meeting in Australien.

«Die Strecke auf Phillip Island kenne ich gut, aber ich war hier erstmals mit der Yamaha R1. Der Wind war sehr stark und die Bedingungen auf der Strecke änderten sich alle 30 Minuten, es war also wirklich schwierig, aber ich denke, ich habe an diesem Wochenende viel gelernt, was für die Zukunft wichtig ist», sagte der 26-Jährige am Sonntagnachmittag. «Wir müssen damit zufrieden sein, aber wir müssen nach vorn schauen und uns auf die nächste Saison vorbereiten. Wir werden sehen, was wir machen können, um stärker zurückzukommen.»

Auf dem Papier war das zweite Superbike-Jahr des Italiener schlechter als seien Rookie-Saison. WM-Vierter steht der fünfte WM-Rang 2022 gegenüber, 291 zu 274 WM-Punkte und vier zu zwei Podestplätzen.

«Wir haben die Saison auf eine wirklich gute Art und Weise in den Top-5 beendet – 19 Punkte fehlten auf Platz 4, aber leider hatten wir in Barcelona viele Punkte liegen gelassen, als ich in Lauf 2 stürzte und ich wegen Lecuona im Superpole-Race von der Strecke abkam», erklärte Locatelli. «Es war erst meine zweite Superbike-Saison, also muss ich weiter arbeiten und an mich glauben. Ich denke, wir können uns verbessern und die Lücke zur Spitze schließen – wie in Mandalika waren wir auch in Australien wirklich nah dran. Hier war es ein wenig schwieriger, aber ich werde in der nächsten Saison wieder mit meinem Team und der R1 kämpfen!»

Locatelli weiter: «Ich war aber glücklich, dass ich nach einigen schwierigen Rennen zum Saisonende wieder weiter vorn mitfahren konnte. Das ist wichtig für die Wintertests und für den Neustart in der Saison 2023. Ich bin wirklich zufrieden mit den letzten beiden Runden, aber ich bin ein wenig enttäuscht über ein paar Rennen, in denen wir viele Punkte verloren haben.»