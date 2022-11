Australien, Sprintrace: Bautista riskiert und siegt!

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) wagte im Superpole-Race auf Phillip Island als Einziger den Start auf Trockenreifen. Er wurde von Platz 1 auf 16 durchgereicht und kämpfte sich zurück an die Spitze.

Das Superpole-Race über nur 10 Runden wurde 2019 eingeführt. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen dem Superpole-Ergebnis vom Samstag.

Wie im ersten Lauf am Samstag bestand die erste Startreihe aus Alvaro Bautista (Ducati) sowie den Kawasaki-Werksfahrern Jonathan Rea und Alex Lowes. Die zweite Startreihe bildete das Yamaha-Trio Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli und Garrett Gerloff. Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati hatte sich für den guten siebten Startplatz qualifiziert. Xavi Vierge stand als bester Honda-Pilot auf Position 9, Scott Redding als stärkster BMW-Fahrer auf 12.

Von Samstagabend bis Sonntagmorgen 6 Uhr goss es wie aus Kübeln, zum Warm-up um 10.30 Uhr Ortszeit, Phillip Island ist gegenüber MEWZ zehn Stunden voraus, war die Strecke aber bereits wieder trocken.

Eine halbe Stunde vor dem Start des Superpole-Rennens um 13 Uhr schüttete es erneut, weshalb der Start um fünf Minuten verschoben wurde.

Als es losging, schien wieder die Sonne und die Strecke war am auftrocknen, jedoch teilweise noch nass. Bautista riskierte als Einziger mit Slicks zu starten, alle anderen hatten entweder einen Regen- oder Intermediate-Hinterreifen montiert.

Philipp Öttl und Scott Redding kamen vor dem Start zum Reifenwechsel und mussten deshalb aus der Boxengasse losfahren. Während der Deutsche vom Regen- auf den Intermediate-Hinterreifen ging, riskierte Redding den Wechsel von Regen- auf Trockenreifen – was sich auszahlte.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu geht vor Lowes, Rea, Locatelli und van der Mark in Führung. Bautista, auf Slicks unterwegs, wird in der ersten Runde bis auf Platz 16 durchgereicht.



Runde 2: Lowes vor Razgatlioglu, Rea, Locatelli, Gerloff, van der Mark, Vierge, Baz, Mahias und Nagashima. Kyle Smith ist von Platz 22 auf 10 vorgefahren, Bautista ist bereits wieder 11., Redding 12. und Öttl 18. Van der Mark kommt an die Box, wechselt auf Slicks und ist damit Letzter.



Runde 3: Die Fahrer mit Slicks sind bereits gleich schnell wie die Piloten auf Intermediates.



Runde 4: Rea überholt Toprak und ist Zweiter hinter Lowes. Das Führungstrio ist knapp 2 sec vor Locatelli und Gerloff.



Runde 5: Bautista liegt auf Platz 8, fährt aber 2 sec schneller als die Spitze. Er hat 7,3 sec Rückstand auf den jetzt führenden Rea.



Runde 6: Rea 0,3 sec vor Toprak und 1,3 vor Lowes. Bautista 6,8 sec zurück auf Platz 6.



Runde 7: Van der Mark bekommt eine Strafe von 3,560 sec, die zu seiner Rennzeit addiert werden, weil er sich nicht an die Minimalzeit von 63 sec beim Boxenstopp gehalten hat. Toprak überholt Rea und übernimmt die Führung, Bautista ist mit 3,6 sec Rückstand Vierter.



Runde 8: Toprak 0,2 sec vor Rea, Bautista hat das Duo eingeholt!



Runde 9: Bautista überholt innerhalb einer halben Runde erst Rea und dann Razgatlioglu!



Runde 10: Bautista siegt mit 3,285 sec Vorsprung vor Razgatlioglu und Rea. Es folgen Lowes, Locatelli, Redding, Gerloff, Vierge und Fores in den Top-9. Öttl wird 16.

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, Superpole-Race:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 16:11,935 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +3,285 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +3,328

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +6,670

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +9,238

6. Scott Redding (GB), BMW, +9,328

7. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +12,173

8. Xavi Vierge (E), Honda, +13,427

9. Xavi Fores (E), Ducati, +17,416

10. Loris Baz (F), BMW, +18,069

11. Lucas Mahias, (F), Kawasaki, +27,298

12. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +29,522

13. Axel Bassani (I), Ducati, +32,064

14. Leandro Mercado (RA), Honda, +35,276

15. Eugene Laverty (IRL), BMW, +35,868

16. Philipp Öttl (D), Ducati, +40,015

17. Kohta Nozane (J), Yamaha, +50,920

18. Kyle Smith (GB), Kawasaki, +51,281

19. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +51,701

20. Oliver König (CZ), Kawasaki, +1:03,042 min

21. Michael van der Mark (NL), +1:11,979

22. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1:36,397