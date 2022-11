Noch 5 Tage: Abo für SBK-WM 2023 zum Schnäppchenpreis

Alvaro Bautista tritt in der Superbike-WM 2023 mit der "1" an

Die offizielle Website der Superbike-WM beteiligt sich an der alljährlichen Black-Friday-Rabattaktion. Merchandising und auch den Video-Pass für die Saison 2023 gibt es befristet als Schnäppchen.

Die ursprünglich in den USA entstandene Verkaufsaktion ‹Black Friday› oder auch ‹Black Week› hat sich mittlerweile auch in Europa etabliert. In der Zeit um den vierten Freitag im November locken Einzelhändler und Online-Shops mit Angeboten, um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln.

Bereits seit Montag läuft die Aktion auf WorldSBK.com, der offiziellen Website der Superbike-WM von Promoter Dorna. Die Angebote umfassen Rabatte bis zu 35 Prozent auf Merchandising der Fahrer und Teams der Superbike-WM, auch des beim Meeting in Indonesien gekürten SBK-Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati). Stöbern lohnt sich.

Wer in die Geschichte der Superbike-WM eintauchen und zudem die Rennwochenenden umfassend und live verfolgen möchte, kommt um den Video-Pass nicht herum. Dieser umfasst das werbefreie Livestreaming, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Kostet der Video-Pass für die bevorstehende Saison normalerweise 69,90 Euro, ist er nun für 59,90 Euro zu haben.

Die Angebote sind befristet bis Montag, den 28. November.