Scott Redding verhinderte Blamage: BMW vor Honda

Am Samstag ging BMW beim Saisonfinale auf Phillip Island unter und drohte, schlechtester Hersteller der Superbike-WM 2022 zu werden. Mit Platz 6 im zweiten Lauf sorgte Scott Redding für Platz 4 der Herstellerwertung.

Bei BMW Motorrad WSBK lief im ersten Lauf in Australien nicht viel zusammen. Michael van der Mark stürzte gleich zweimal und Scott Redding kam mit den gemischten Bedingen nicht zurecht – nur Platz 16 und keine WM-Punkte. Als Neunter sorgte Loris Baz vom deutschen Team Bonovo action für das beste BMW-Finish.

Weil Honda-Pilot Xavi Vierge aber Achter wurde, blieb BMW auf dem letzten Platz der Herstellerwertung, den der bayerische Hersteller seit Lauf 2 in San Juan Villicum belegte.

Nach Platz 6 von Redding im Superpole-Race trennte Honda und BMW lediglich zwei Punkte.

«Wir haben an diesem Wochenende etwas herausgefunden, wodurch ich bessere Starts hinbekomme», verriet der BMW-Pilot. «Im Superpole-Race habe ich gepokert, was ich eigentlich gar nicht erwartet hatte. Aber ich bin nach der Aufwärmrunde reingekommen und habe mir Intermediates geholt. Das war keine schlechte Entscheidung, aber ich musste mich wieder nach vorn arbeiten. Da ich aus der Boxengasse gestartet bin, habe ich viel Zeit verloren. Am Ende war es nicht die beste Option, aber es hat gereicht, um Platz 6 zu holen, der für Rennen 2 die zweite Startreihe bedeutet hat.»

Der Engländer kam im Abbruchrennen erneut als Sechster in die Wertung, für das beste Honda-Ergebnis sorgte Lecuona-Ersatz Tetsuta Nagashima. Um einen Punkt beendete BMW die Superbike-WM 2022 vor Honda auf Platz 4 der Herstellerwertung.

«Im zweiten Rennen hat es wieder ein wenig geregnet, aber wir alle sind auf Slicks losgefahren», schilderte Redding. «Ich hatte einen wirklich guten Start und habe in den ersten fünf Runden vorn an der Spitze gekämpft. Dann habe ich ein paar Reifenprobleme bekommen, aber konnte Sechster werden. Das Rennen wurde durch Eugenes Unfall überschattet. Ich wünsche ihm alles Gute und eine schnelle Genesung!»

Auch für Redding endete die erste Saison mit BMW damit versöhnlich. Der 29-Jährige belegt mit 204 Punkten den achten WM-Rang. Für die Superbike-WM 2023 bringt BMW ein neues Homologationsmodell mit diversen Verbesserungen.