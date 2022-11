Loris Baz: «Schade, ich hatte 50 Dollar im Stiefel»

Für das deutsche Team Bonovo action BMW entwickelte sich das letzte Rennen der Superbike-WM 2022 auf Phillip Island zum Albtraum. Weil Eugene Laverty einen schweren Sturz hatte, fiel die Party ins Wasser.

Die Bonovo action BMW-Mannschaft um Jürgen Röder und Michael Galinski ging noch einmal motiviert an den letzten Renntag der Superbike-WM-Saison 2022 heran. Es war das letzte Rennen in der Karriere von Eugene Laverty und gemeinsam mit Teamkollege Loris Baz sollte das gebührend gefeiert werden.

Doch Laverty stürzte im Rennen schwer, woraufhin der Lauf abgebrochen werden musste und der Nordire ins Krankenhaus geflogen wurde. Zumindest hatte sich Laverty keine ganz schweren Verletzungen zugezogen.

Auch sportlich lief es für die BMW-Truppe nicht besonders gut an diesem Wochenende. Loriz Baz hatte am Samstag als Neunter die einzigen Punkte für den deutschen Hersteller geholt, am Sonntag packte er einen weiteren zehnten Platz hinzu. Die Saison beendete er auf Gesamtrang 12.

«Das ist nicht die Party, die wir uns für Eugenes letztes Rennen erhofft hatten», betonte Baz nach dem letzten Rennen. «Gleichzeitig ist das Wichtigste, dass es ihm einigermaßen gut geht. Ich hoffe, dass er schnell wieder auf die Füße kommt.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Jonathan Rea voran © Gold & Goose Jonathan Rea voran © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Rinaldi und Öttl © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Redding und Baz © Gold & Goose Redding, Razgatlioglu, Lowes © Gold & Goose Tetsuta Nagashima © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Phillip Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Rea, Bautista, Lowes © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Was mich angeht, war der Sonntag nicht besser als der Rest des Wochenendes. Nach dem Superpole-Race war ich wirklich enttäuscht. Der Reifen war durch den Abbau komplett hinüber», ärgerte sich der Franzose. «Bis drei Kurven vor dem Ziel war ich in den Top-9, die die Startaufstellung für Rennen zwei ändern, aber dann war mein Vorderreifen völlig weg. Damit musste ich Rennen zwei wieder von Platz 18 starten. Das ist nicht einfach, aber ich habe es geschafft, wieder vor bis in die Top-10 zu fahren.»

«Ich hatte eine gute Pace. Nicht gut genug für Platz 7 oder 8, aber Rang 9 wäre drin gewesen», erklärte der BMW-Pilot. «Ich habe nur im Duell mit Michael van der Mark zu viel Zeit verloren, aber wenigsten hatte ich in diesem letzten Rennen Spaß in Zweikämpfen. Es ist nur so schade, weil wir etwas für Eugene geplant hatten.»

«Ich hatte 50 Dollar in meinem Stiefel, um nach der Zielflagge mit Eugene irgendwo an der Strecke ein Bier zu trinken. Das müssen wir im nächsten Jahr wirklich nachholen, wenn wir wieder hier sind», stellte Baz klar. «Ich werde ihn mit dem Scooter irgendwo an die Strecke schicken und wir trinken ein Bier zusammen. Im Moment denke ich nur an Eugene, und das Rennen ist nicht wichtig. Ich möchte dem Team für all die harte Arbeit danken, und im nächsten Jahr melden wir uns stärker zurück»