Aegerter auf dem Superbike: Die Vorhersage von Toprak 29.11.2022 - 10:48 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Zwei Weltmeister: Domi Aegerter (li.) und Toprak Razgatlioglu

Yamaha bringt in der Superbike-WM 2023 in der Satelliten-Truppe GRT mit Remy Gardner und Dominique Aegerter zwei hochkarätige Neuzugänge an den Start. Was ihnen Aushängeschild Toprak Razgatlioglu zutraut.