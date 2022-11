Garrett Gerloff zur BMW-Performance: «Kein Desaster!»

Nach der durchwachsenen Saison für Hersteller BMW in der Superbike-WM liegen große Hoffnungen auf Neuzugang Garrett Gerloff. Doch der ehemalige Yamaha-Pilot weiß, dass ein Haufen Arbeit auf ihn zu kommt.

Garrett Gerloff hat das letzte Wochenende der Superbike-WM-Saison 2022 abgeschlossen. In der Gesamtwertung landete er am Ende auf dem elften Rang hinter Honda-Werksfahrer Xavi Vierge, aber noch vor Loris Baz aus dem Bonovo action BMW-Team. Für den US-Amerikaner war es das letzte Wochenende auf der Yamaha, denn er wird zukünftig an der Seite von Baz im BMW-Team von Jürgen Röder Platz nehmen.

Doch ein Blick auf die Ergebnisse der BMW-Fahrer in diesem Jahr bringt doch einige Fragezeichen mit sich. Scott Redding fuhr zwar als bester der BMW-Jungs zwei Podestplätze ein, doch in vielen anderen Rennen blieb die Performance der M 1000 RR stark hinter den hohen Erwartungen.

Freut sich Gerloff auf sein neues Arbeitsgerät? Wie beurteilt er das Desaster der diesjährigen Saison? «Es gibt mir die Motivation, ihnen gutes Feedback geben zu können. Vielleicht sind wir in der Lage, das Bike besser zu machen», erklärte der 27-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich würde es nicht als Desaster bezeichnen.»

Wie würde Gerloff die aktuelle Situation von BMW beschreiben? «Es ist eine Möglichkeit, um daraus zu lernen. Ich glaube, das Bike hat viel Potenzial. Ich bin sehr glücklich, dass sie auf mich Vertrauen, um ihnen bei diesem Projekt zu helfen», stellte der sechsfache WorldSBK-Podestfahrer klar. «Ich bin ein sensibler Fahrer, egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich bringe halt sehr viel Erfahrung von der Yamaha mit.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Jonathan Rea voran © Gold & Goose Jonathan Rea voran © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Rinaldi und Öttl © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Redding und Baz © Gold & Goose Redding, Razgatlioglu, Lowes © Gold & Goose Tetsuta Nagashima © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Phillip Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Rea, Bautista, Lowes © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Ich möchte BMW ein besseres Insiderwissen geben. Ich möchte die BMW natürlich nicht in ein Motorrad entwickeln, dass es nicht ist. Aber es gibt immer etwas zu lernen – aus der Erfahrung der Vergangenheit», so der US-Amerikaner.

Wie erklärt sich der BMW-Neuzugang die schwankenden Leistungen mit dem Bike? Gerloff: «Es kommt immer auf die Erfahrung und die Daten aus der Vergangenheit auf einer Strecke an. Manchmal hast du Glück mit einer guten Einstellung am Bike und dann passt es auf einer Strecke hervorragend. Wenn du zu einer Strecke kommst, auf der du in der Vergangenheit schon große Probleme hattest, dann ist deine Zielsetzung sehr hoch, weil du es besser machen möchtest. Ich glaube, dass ich in Zukunft helfen kann.»

«Es ist eine Herausforderung und ich mag Herausforderungen», sagte Gerloff mit einem Grinsen und fügte an: «Wenn das Leben einfach wäre, wäre es auch ziemlich langweilig.»