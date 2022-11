Fix: MotoXracing Yamaha 2023 mit dem BSB-Champion

Der 25-jährige Engländer Bradley Ray fährt in der nächsten Saison Superbike-WM. Nach dem Gewinn der Britischen Meisterschaft dockt er mit der Unterstützung von Yamaha Europa im Team MotoXracing an.

Mit 21 Punkten Vorsprung triumphierte Bradley Ray im Showdown der Britischen Superbike-Meisterschaft und reihte sich damit in eine lange Liste großartiger Fahrer ein – von Troy Bayliss und Neil Hodgson über Leon Camier, Alex Lowes und Leon Haslam, bis hin zu Scott Redding, um nur einige zu nennen.

Das SBK-Europa-Finale in Portimao besuchte Ray Anfang Oktober zusammen mit seinem Manager Shane Byrne, um die Zusammenarbeit mit dem italienischen MotoXracing-Team für nächstes Jahr zu fixieren. Denn der Lockenkopf will sich unbedingt in der Weltmeisterschaft beweisen. Inzwischen steht fest: Ray bekommt einen Vertrag von Yamaha Europa und wird 2023 nur die Europarennen bestreiten, seine Saison beginnt also erst Ende April in Assen.

MotoXracing fuhr 2022 die erste Saison Superbike-WM und schlug sich mit Roberto Tamburini viel besser, als man erwarten durfte. Der Italiener eroberte 36 Punkte und ist damit aktuell WM-17., obwohl er nur die Europarennen fuhr. Damit hat er mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie Kohta Nozane, der auf einer Werks-R1 sitzt.

MotoXracing war im SBK-Paddock bereits in den Klassen Superstock 1000, Supersport und Supersport 300 vertreten. Für den Einstieg in die höchste Kategorie wurde Material von Tuner Ten Kate gekauft.

Seit 2017 fuhr Bradley Ray in der Britischen Superbike-Meisterschaft, nach drei Jahren mit Suzuki und zwei mit BMW ist Ray erst 25 Jahre alt und zählt jetzt zu Yamahas großen Superbike-Talenten. Von 2012 bis 2014 machte er erste internationale Schritte im Red Bull Rookies Cup.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:

Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Syahrin? Mackenzie?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: ?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Yamaha MotoXracing: Bradley Ray (GB)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Xavi Fores (E)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt