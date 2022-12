Jerez-Test, Tag 2: Strecke trocken, Zeiten um 14 Uhr

Die Strecke in Jerez wird immer trockener

Im Vergleich zum ersten Testtag in Jerez werden die Bedingungen am Freitag mit jeder Stunde besser. Die schnellste Rundenzeit fuhr bisher BMW-Werkspilot Scott Redding.

Weil BMW-Ass Michael van der Mark es vorzog, sich Metall aus dem Körper entfernen zu lassen, sind nur vier Stammpiloten der Superbike-WM 2023 beim zweitägigen Jerez-Test anwesend. Für Kawasaki die Werkspiloten Jonathan Rea und Alex Lowes sowie Superbike-Rückkehrer Tom Sykes mit der ZX-10RR von Puccetti Racing. BMW wird von Scott Redding vertreten.

Nachdem es am Donnerstag immer wieder geregnet hatte, passierte am ersten Testtag nur wenig. Und nach einem nächtlichen Unwetter blieb die Piste auch am Freitagvormittag nass und die Streckenbedingungen bessern sich nur langsam. Bis 14 Uhr (der Test endet um 18 Uhr) waren nur Redding und Lowes auf der Strecke, sowie dessen Bruder Sam, der zu Trainingszwecken statt seiner Moto2 eine Yamaha R1 pilotiert und bisher 32Runden fuhr.

Die schnellste Zeit fuhr mit 27 Runden Scott Redding mit der die neuen BMM M1000RR in 1:41,806 min. Damit ist der 29-Jährige noch 2,8 Sekunden langsamer als der Rundenrekord, aufgestellt von Álvaro Bautista auf Ducati im Superpole-Race 2019 in 1:39,004 min.

Lowes kommt auf elf Runden und eine beste Zeit von 1:42,611 min. Rea ging in diesem Minuten erstmala auf die Strecke. Sykes blieb bisher in der Box.