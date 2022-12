Axel Bassani (Ducati) – kein Budget für die Karibik

Axel Bassani wird die Winterpause der Superbike-WM in Italien verbringen

Unterbrochen von einigen Wintertests macht die Superbike-WM bis zum Saisonauftakt Ende Februar auf Phillip Island eine Pause. Axel Bassani, bester Privatfahrer der vergangenen Saison, wird die Zeit zu Hause verbringen.

Mit 23 Jahren ist Axel Bassani einer der jüngsten Piloten der Superbike-WM, gleichzeitig ist er einer der aufstrebendsten. In der abgelaufenen Saison fuhr der Motocorsa Ducati-Pilot dreimal auf das Podium und war als WM-Siebter der mit Abstand beste Independent-Rider.

«Es war eine großartige Saison – die zweite in der Superbike-WM und mit dem Motocorsa-Team. Wir haben zu Beginn ein paar Fehler gemacht und einige Punkte weggeworfen, für die wir am Ende bezahlt haben», bedauerte der Ducati-Pilot im Gespräch mit Corsedimoto. «Aber wir haben bei den Independents deutlich gewonnen, ich war oft in den Top-5 und habe gelegentlich mit den Top-3 gekämpft. Damit bin ich sehr glücklich.»

Es ist kein Geheimnis: Bassani hoffte für die Superbike-WM 2023 auf einen Platz im Werksteam Aruba.it Ducati, doch dort wurde im September Michael Rinaldi für eine weitere Saison bestätigt. Bassani wird daher ein drittes Jahr mit Motocorsa in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft bestreiten und es beeinflusste auch seine Urlaubspläne.

«Die letzten drei Wochen waren sehr anstrengend. Als ich von Australien zurückkehrte, bin ich sofort zum ‹La 100 km dei Campioni› nach Tavullia», berichtete Bassani. «Die Ferien werde ich in der Nähe von meinem zu Hause verbringen. Ich reise nicht weiter weg oder in exotische Länder, weil ich dieses Jahr nicht das Budget dafür habe – hoffentlich nächstes Jahr. Die Ferien dauern auch nicht lange, ich muss mich bald wieder vorbereiten. Ich fühlte mich bereit, schon 2023 für ein Werksteam zu fahren. Das war leider nicht möglich, aber hoffentlich 2024, wenn mehrere Plätze frei werden.»