Tom Sykes nach Jerez-Test: «Erwartungen übertroffen»

Beim zweitägigen Test in Jerez gab Tom Sykes sein Comeback im Rahmen der Superbike-WM. Der Engländer hat sich mit der ZX-10RR und dem Kawasaki-Team Puccetti Racing bereits angefreundet.

Nach einem Jahr in der britischen Superbike-Serie mit Ducati kehrt Tom Sykes in der Superbike-WM 2023 zu seiner alten Liebe zurück – zur Kawasaki ZX-10RR, mit er vor zehn Jahren die Weltmeisterschaft gewann. Der Engländer wird beim Team Puccetti Racing dasselbe Material erhalten wie die Werkspiloten.

Beim Jerez-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche gab der 37-Jährige sein Comeback. Weil das Wetter kein sinnvolles Testen erlaubte, war Sykes nur am Freitagnachmittag auf der Strecke. In 1:40,949 min war Sykes zwar langsamster der vier anwesenden Stammpiloten, auf die Bestzeit von Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) büßte er aber nur eine Sekunde ein, was angesichts der Umstände eine sehr ordentliche Leistung war.

«Es war schön, auf vertrautem Terrain zu fahren», freute sich Sykes auch über die Rückkehr auf die spanische Piste. «Der Test selbst, soll ich es ganz ehrlich sagen? Ich habe vor dem Test mit einem Freund gesprochen und er fragte mich nach meinen Erwartungen. Ich habe ihm meine Antwort gegeben, und wir sind über diese Antwort hinausgegangen!»

Sykes weiter: «Ich bin wirklich glücklich, denn alles in allem war es wirklich schön, mit dem gesamten Kawasaki Puccetti Racing Team zusammenzuarbeiten und die Beziehung zu starten. Leider gab es ein paar Störungen durch die Streckenbedingungen. Der Test war sehr dadurch komprimiert, aber offen gesagt war, ich vom Endergebnis angenehm überrascht. Von hier aus wissen wir, dass wir einen klaren Plan haben. Insgesamt wissen wir jetzt, wo wir vorwärts arbeiten können. Ich bin glücklich und freue mich darauf, beim nächsten Test mehr Zeit mit dem Team und auf der Strecke mit dem Motorrad zu verbringen.»

Sykes spulte überschaubare 35 Runden ab, BMW-Pilot Scott Redding verbrachte mit 91 Runden die meiste Zeit auf der Strecke. Es kamen nur Rennreifen zum Einsatz.

«Wir hatten nur diese paar Runden – ich meine, dass ich zwei, vielleicht drei Reifensätze benutzt habe. Aber selbst wenn es Qualireifen gegeben hätte, war ich nicht in der Lage, so etwas zu nutzen. Wir mussten ein paar Runden auf X, Y und Z fahren, und das wollte ich auf keinen Fall gefährden», erklärte Sykes. «Ich muss dem Team zugutehalten, dass es ein sehr hektischer und komprimierter Test war, bei dem das Hauptziel darin bestand, Informationen zu sammeln und etwas aufzubauen. Natürlich konnte man auf der Strecke sehen, dass die anderen Fahrer sehr engagiert waren und gründlich gearbeitet haben. Um ehrlich zu sein, haben wir vor den Tests über solche Dinge gesprochen. Nach 34 Runden einen solchen Abstand zwischen uns zu haben, ist positiv.»

Puccetti Racing hat für sein neues Aushängeschild eine neue Crew zusammengestellt.

«Deshalb bin ich hierhergekommen. Ich bin sehr entspannt, sehr offen, stoße nicht an zu viele Grenzen auf der Strecke, sondern bekomme buchstäblich die ersten Informationen und das erste Verständnis und baue darauf auf», sagte Sykes. «Ich denke, Manuel Puccetti hat ausgezeichnete Arbeit geleistet, auch um den Jungs etwas Stress zu nehmen. Das war sehr schön. Wir haben zusammen zu Abend gegessen. Er nutzte die Tatsache, dass die Streckenbedingungen nicht perfekt waren, und verbrachte etwas Zeit mit der Teamzusammenführung. Jetzt, da das Eis gebrochen ist, werden wir auf unsere Ziele für die nächste Saison hinarbeiten.»

Zeiten Jerez-Test, 1./2. Dezember:

1. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:39,911 min

2. Scott Redding, BMW, 1:40,104

3. Alex Lowes, Kawasaki, 1:40,342

4. Tom Sykes, Kawasaki, 1:40,949

5. Sam Lowes, (Stock-Yamaha), 1:43,965