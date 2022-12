Jerez-Test: Jonathan Rea lobt Kawasaki-Fortschrite

Kawasaki kündigte für die Superbike-WM 2023 Verbesserungen für die ZX-10RR an. Beim Wintertest in Jerez legten Jonathan Rea und Alex Lowes den Grundstein, um im kommenden Jahr konkurrenzfähiger zu sein.

Bereits im August war aus Japan durchgesickert: Für nächstes Jahr wird es ein neues Homologationsmodell der Kawasaki ZX-10RR geben, 2024 folgt ein neues Motorrad.

Man kann davon ausgehen, dass Kawasaki nicht noch einmal denselben Fehler wie vor zwei Jahren macht, als der Motorrad-Weltverband FIM das Superbike nicht als neu klassifizierte, und das Drehzahl-Limit auf 14.600/min festsetzte. Seitdem gingen die WM-Titel an Yamaha (Toprak Razgatlioglu, 2021) und Ducati (Álvaro Bautista, 2022) verloren.

Beim zweitägigen Jerez-Test am Donnerstag und Freitag vergangener Woche bekamen die Werkspiloten Jonathan Rea und Alex Lowes einen Vorgeschmack darauf, was sie für die Superbike-WM 2023 zu erwarten haben. Der Test sollte die Richtung für die Ingenieure in Japan vorgeben. Was beim Jerez-Test am 1./2. Dezember getestet wurde, lassen sich aber weder die Japaner noch Aushängeschild Jonathan Rea entlocken.

Wegen Regen war die Testarbeit aber nur am Freitagnachmittag sinnvoll möglich. Von den vier anwesenden Stammfahrern fuhr Jonathan Rea in 1:39,911 min die schnellste Zeit.

«Es war ein fruchtbarer Test, denn wir mussten Entscheidungen über einige wichtige Teile für die Nebensaison Wintertests treffen, damit wir gut in das nächste Jahr starten können. Wir hatten nur drei oder vier dieser wichtigen Teile, zu denen wir ja oder nein sagen mussten», erklärte der sechsfache Weltmeister. «Das neue Motorrad lässt sich gut fahren. Es gibt einige Bereiche, die wir verbessern müssen, denn wir sind noch in der Anfangsphase, vor allem, was die Elektronik angeht. Aber Schritt für Schritt werden wir das Paket zusammenstellen. Die Strecke war nie in perfektem Zustand, aber wir konnten einige Entscheidungen treffen.»

Mit dem Dezember-Test schließt Kawasaki die Akte 2022 und wird erst Ende Januar wieder auf die Rennstrecke zurückkehren. Die Superbike-WM 2023 beginnt am 24./25. Februar auf Phillip Island.

Zeiten Jerez-Test, 1./2. Dezember:

1. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:39,911 min

2. Scott Redding, BMW, 1:40,104

3. Alex Lowes, Kawasaki, 1:40,342

4. Tom Sykes, Kawasaki, 1:40,949

5. Sam Lowes, (Stock-Yamaha), 1:43,965