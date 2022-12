MIE Honda komplett: Zweite Chance für Hafizh Syahrin

Die Superbike-WM 2022 war für MIE Honda und auch für Hafizh Syahrin ein Desaster. Zusammen will man im kommenden Jahr den Durchbruch schaffen.

Nach der Bestätigung von Eric Granado bei MIE Honda für die Superbike-WM 2023 steht nun auch sein Teamkollege fest: Erwartungsgemäß sprach Teamchef Midori Moriwaki dem diesjährigen Piloten Hafizh Syahrin das Vertrauen aus – regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen davon bereits Mitte November.

Zur Info: Das MIE-Team tritt im kommenden Jahr mit dem malaysischen Staatskonzern Petronas als Hauptsponsor auf.

Syahrin absolvierte in diesem Jahr seine Rookie-Saison in der Superbike-WM. Der 28-Jährige fuhr in vier Rennen in die Punkteränge und beendete als nur WM-23., was aber der Performance zugeschrieben werden muss.

MIE hofft für nächstes Jahr auf besseres Honda-Material. Die Teamchefin geht davon aus, dass ihre CBR1000RR-R zu Beginn der nächsten Saison auf dem technischen Level der diesjährigen HRC-Maschinen sein werden.

«Ich bin sehr glücklich, auch in der nächsten Saison beim MIE Racing Honda Team zu bleiben», sagte Syahrin. «Ich weiß, dass Midori ein stärkeres Paket für 2023 schnürt, während ich mich darauf konzentrieren werde, auf den Erfahrungen aufzubauen und bei jedem Rennen in die Punkte zu fahren. Mein primäres Ziel ist es, konkurrenzfähiger zu werden, und ich bin bereit, hart dafür zu arbeiten.»

Nachdem Aushängeschild Leandro Mercado kein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit hatte, ist der Malaysier die Konstante im MIE Honda-Team.

«Hafizh hat sich im Laufe der Saison stetig weiterentwickelt. Ich denke, dass er und Eric ein starkes und konkurrenzfähiges Gespann bilden werden», meinte die Japanerin. «Sie werden uns helfen, sowohl unser Projekt mit Honda in der Kategorie weiterzuentwickeln als auch die Superbike-WM und den Motorradsport in Südamerika und Asien zu fördern, zwei extrem strategische Regionen für unseren Sport.»