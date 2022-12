Pedercini Kawasaki sucht Sponsor, Fahrer für SBK 2023

Leon Haslam war der stärkste Fahrer, den Lucio Pedecini (re) in den vergangenen Jahren hatte

Das Kawasaki-Team Pedercini ist ein Urgestein im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft. Teamchef Lucio Pedercini sucht für die Superbike-WM 2023 noch einen starken Fahrer und hofft auf einen zahlungskräftigen Sponsor

Das Kawasaki-Team Pedercini ist das einzige Team, das noch keinen Fahrer für die Superbike-WM 2023 unter Vertrag genommen hat. Das gilt zwar prinzipiell auch für MIE Honda, doch dort steht Hafizh Syahrin (MAL) als Pilot fest, während Eric Granado (BR) am Donnerstag bestätigt wurde.

Für Pedercini waren die vergangenen Jahre schwierig. Vor der Saison 2020 sprang Hauptsponsor Global Solution ab, dann der Sturz von Sandro Cortese in Portimão, der das Karriereende des Deutschen einleitete. Die Saison 2021 endete enttäuschend mit nur fünf WM-Punkten als mit Abstand schlechteste permanente Team. Und in diesem Jahr hangelte man sich mit verschiedenen Piloten durch die Saison, nachdem die Vereinbarung mit Loris Cresson nach nur einem Meeting aufgelöst wurde.

Mittlerweile ist die Stimmung von Teamchef Lucio Pedercini im Keller. Auch wenn es schwerfällt, will der Daueroptimist weitermachen und sein Team rehabilitieren.

«Ich bin ein ehemaliger Fahrer, ein Enthusiast und ich möchte nicht mehr soleiden wie in den vergangenen Jahren. Es ergibt einfach keinen Sinn, so weiterzumachen», stöhnte der 50-Jährige im Gespräch mit Corsedimoto. «Ich habe keinen Spaß, verdiene nichts und bin von morgens bis abends schlecht gelaunt. Wir benötigen einen Wendepunkt und wir hoffen, ihn so schnell wie möglich zu schaffen.»

Pedercini verhandelt für die Superbike-WM 2023 mit einem großen Sponsor, um den bestmöglichen Fahrer zu verpflichten.

«Ich will mit meinem Team einen Neustart machen, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, die wir früher hatten», betonte der Italiener. «Über die Ergebnisse hinaus müssen wir wieder zu einem Referenzteam werden, das von den Fahrern begehrt wird. Unsere Motorräder sind die gleichen wie die der anderen Kawasaki-Teams, sie sind nicht schlechter und wir haben alle Voraussetzungen, um gut abzuschneiden. Ich spreche mit einigen italienischen und ausländischen Fahrern und werde versuchen, den Fahrer innerhalb der nächsten zwei Wochen zu definieren.»