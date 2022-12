Yamaha stellt Toprak auf eine Stufe mit Marc Márquez

Toprak Razgatlioglu ist das Aushängeschild von Yamaha in der Superbike-WM, sein Teamkollege ist auch 2023 der gleichaltrige Andrea Locatelli, bei dem Teamchef Paul Denning noch auf den Durchbruch wartet.

Andrea Locatelli beendete seine Rookie-Saison in der Superbike-WM als Gesamtvierter, in der Saison 2022 wurde er Fünfter. Da die Top-3, bestehend aus Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki), in einer anderen Liga unterwegs sind, erreichte der Italiener, was von ihm zu erwartet wurde. Die Teamkollegen von Bautista (Michael Rinaldi) und Rea (Alex Lowes) haben aber schon SBK-Siege eingefahren, Locatelli noch nicht.

Als überragender Supersport-Weltmeister von 2020 hatten aber viele damit gerechnet, dass der auf den Tag genau gleichaltrige Teamkollege von Razgatlioglu sich schneller anpassen und das Niveau der Top-3 erreichen würde.

«Mit Toprak verglichen zu werden, wäre wahrscheinlich für jeden Fahrer schwierig. Es wäre wohl so, als wenn Teamkollege von Marc Márquez wäre – immens schwer. Es kann aber auch ein besserer Fahrer dabei herauskommen», meinte Pata Yamaha Teamchef Paul Denning gegenüber WorldSBK. «Andrea hatte bei Saisonmitte einen Durchhänger, als es auch ein paar technische Probleme gab und er ein wenig das Selbstvertrauen verlor. Als wir in Indonesien etwas Neues für ihn dabei hatten, kam seine Sicherheit zurück. Dass er aufs Podest fuhr und mit dem neuen Weltmeister kämpfte und besiegte, gab ihm Selbstvertrauen.»

Für Locatelli wird die Superbike-WM 2023 entscheidend sein, sich in den Kreis der besten Fahrer zu etablieren. Dafür muss der Werkspilot konstant in den Top-5 und regelmäßiger auf dem Podium stehen.

«Nach den Meetings in Indonesien und Australien hat er eine viel bessere Ausgangsbasis für die Wintertests als bisher», glaubt Denning.