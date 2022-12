Honda-Ass Iker Lecuona erleichtert: Keine Schmerzen 14.12.2022 - 08:10 Von Kay Hettich

© Instagram/Iker Lecuona Iker Lecuona fühlt sich gut beim Jerez-Test

Vier Wochen nach seinem schweren Unfall beim Superbike-Meeting in Indonesien gab Iker Lecuona am Dienstag beim Jerez-Test sein Comeback auf der Honda CBR1000RR-R. So erging es dem Spanier.