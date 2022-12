Honda macht sich lächerlich: Totale Nachrichtensperre

In Jerez ist das Wetter scheußlich

Die Honda Racing Corporation hat den Circuito de Jerez diese Woche für sein MotoGP-Testteam gemietet. Das führt dazu, dass sich die anwesenden Superbike-WM-Teams an hanebüchene Vorschriften halten müssen.

Testfahrten laufen immer gleich ab: Ein Hersteller oder Team mietet die Rennstrecke und alle anderen Anwesenden beteiligen sich an den Kosten.



In Jerez im Südzipfel Spaniens war am heutigen Dienstag der erste große Superbike-Wintertest, Anfang Dezember übten bereits die Werksteams von Kawasaki und BMW sowie Puccetti Kawasaki mit Neuzugang Tom Sykes auf gleicher Strecke.

Natürlich ist das Interesse am Jerez-Test diese Woche groß: Supersport-Weltmeister Domi Aegerter fährt zum ersten Mal mit dem Yamaha-Superbike, ebenso sein aus der MotoGP-WM kommender GRT-Kollege Remy Gardner. Außerdem hat Garrett Gerloff Premiere auf der BMW und Eric Granado auf der MIE-Honda.

Doch weil die Strecke von Hondas MotoGP-Testteam gemietet ist und alle anderen nur Gäste sind, kann HRC lächerliche Vorschriften diktieren. Im Vorfeld wurden sämtliche Akkreditierungsanfragen von Journalisten und Photographen abgeschmettert. HRC fürchtet offenbar, dass sonst streng geheimes MotoGP-Wissen an die Öffentlichkeit gelangt.

Keine externen Photographen – okay, das kann ich noch nachvollziehen. Die Superbike-Teams durften aber nicht einmal ihre eigenen Photographen mitnehmen. Knipst ein Teammitglied Bilder, dürfen diese nur aus der eigenen Box stammen.

Die Paranoia von HRC reicht so weit, dass sämtlichen Anwesenden untersagt wurde den Link vom Live-Timing an Außenstehende zu geben. Es darf noch nicht einmal mitgeteilt werden, wer auf der Strecke war und wie viele Runden drehte. Als würden sich diese Informationen negativ auf das nächstjährige Arbeitsgerät von MotoGP-Star Marc Marquez auswirken.

Zu berichten gäbe es auch ohne diese Auflagen wenig: Seit Montagnacht regnet es in Jerez mal mehr mal weniger, hinzu kommt teilweise böiger Wind. Die Vorhersage für Mittwoch ist ebenso scheußlich, die Strecke war am Dienstag nie trocken.

Weil die Testtage in der Superbike-WM für die Stammfahrer auf zehn pro Saison beschränkt sind, überlegen es sich die Teams genau, ob sie bei nassen oder Mischbedingungen fahren – fast alle blieben in der Box.

Teilnehmer Jerez-Test:



MotoGP:

Honda Testteam

KTM Testteam



Superbike:

Bonovo BMW: Garrett Gerloff, Loris Baz

HRC: Iker Lecuona, Xavi Vierge

MIE Honda: Eric Granado, Hafizh Syahrin

GRT Yamaha: Domi Aegerter, Remy Gardner

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli