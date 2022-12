Álvaro Bautista (38): Welchen Vorteil sein Alter hat

Mit 38 Jahren wird Álvaro Bautista in der Superbike-WM 2023 der älteste Teilnehmer sein. Für die Titelverteidigung ist das ein Vorteil, meinte der Ducati-Werkspilot.

Dass Álvaro Bautista noch viel Speed in sich hat, zeigte der Spanier in der Superbike-WM 2022 in großartiger Weise. 16 Siege und 31 Podestplätze in 36 Rennen fuhr der Ducati-Pilot ein; mit 601 Punkten gewann er die Weltmeisterschaft überlegen und mit einem Vorsprung von 72 Punkten auf den Zweiten, Vorjahressieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Zählte der Spanier in diesem Jahr zu den Favoriten, wird er 2023 der Gejagte sein. Das Paket Bautista-Ducati wird schwer zu schlagen sein, zumal der 38-Jährige die Titelverteidigung sehr gelassen angehen will. «Ich bin alt und ab einem gewissen Alter verspürt man weniger Druck», scherzte Bautista im Rahmen der Ducati-Weltmeisterfeier im Stadtzentrum von Bologna. «Am Ende fangen wir alle wieder bei null an und wir werden auf dem gleichen Niveau sein. Wir werden also versuchen, die Saison mit dem Ziel anzugehen, in jedem Rennen unser Bestes zu geben und so wenig Fehler wie möglich zu machen. Ob ich der Titelverteidiger bin oder nicht, wird nichts an der Herangehensweise ändern.»

Körperlich spürt Bautista sein Alter noch nicht. «Ich weiß nicht, warum, aber ich bin physisch und psychisch bin ich in der besten Verfassung. Wahrscheinlich war ich in meiner gesamten Karriere nie besser drauf», verriet Bautista. «Motorradfahren macht mir mehr Spaß denn je. In meinem Alter ist einem alles klarer. Man weiß, was man will und wofür man kämpfen will. Deshalb macht es mir auch so viel Spaß und ich bin zu 100 Prozent dabei.»

Bautista gewann bereits 2006 in der 125-ccm-Kategorie einen WM-Titel, stieg anschließend aber sofort in die nächsthöhere Klasse auf. In der Superbike-WM 2023 ist er erstmals gefordert, den Titel zu verteidigen.