Scott Redding (BMW): «2022? Eine Herausforderung»

Die erste Saison von Scott Redding in der Superbike-WM mit BMW verlief nicht so gut wie erhofft. Zwei Monate nach Saisonende zieht der Engländer Bilanz.

Nach zwei Jahren im Aruba.it Ducati Werksteam wechselte Scott Redding nach der Superbike-WM 2021 zu BMW auf ein gänzlich anderes Motorrad. Nachdem der 29-Jährige zuvor ausschließlich V4-Motorräder gefahren war, musste er sich auf den Reihenvierzylindermotor der M1000RR, die zudem noch nicht siegfähig war.

Spätestens ab seinem Heimrennen in Donington Park hatte sich Redding eingeschossen, Ergebnisse in den Top-6 wurden konstanter und mit drei Podestplätzen wurde er als WM-Achter bester BMW-Pilot.

«2022 war eine Herausforderung. Ich hatte alles etwas einfacher erwartet und es gab einige gute und schlechte Wochenenden. Das war an sich eine Herausforderung, die Umstellung auf die BMW eine weitere», erzählte Redding bei WorldSBK. «Der schönste Moment war in Most. Nicht nur, weil ich aufs Podest fuhr, sondern weil ich das Gefühl hatte, wirklich vorn mitfahren zu können. Aragón wiederum war das schlechteste Meeting, von Anfang bis zum Ende. Es war keine gute Art und Weise, das neue Abenteuer zu beginnen. Das war echt hart.»

Über die Saison konnte Redding nur selten in den Kampf an der Spitze mitmischen. Die Top-3, bestehend aus Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) fuhren in einer anderen Liga.

«Jonathan hat mich 2022 am meisten überrascht – weil er nicht so viele Rennen gewinnen konnte, wie er es normalerweise tut», wunderte sich Redding. «Dabei quetschte er alles aus seinem Paket heraus, aber es reichte nicht mehr aus, um regelmäßige Siege einzufahren. Das hatte ich nicht erwartet.»