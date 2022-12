Traum in Rot: Replika der SBK-Ducati von Bautista

Anlässlich des Gewinns der Superbike-WM 2022 legt Ducati eine Kleinserie der Panigale V4 von Álvaro Bautista auf. Nur 260 Exemplare werden gebaut und vom Spanier persönlich signiert. Aber das hat seinen Preis.

Ducati lud Donnerstagabend im Stadtzentrum von Bologna unter dem Motto «Campioni in Piazza²» zur großen Party, denn mit den Titelgewinnen von Francesco «Pecco» Bagnaia in der MotoGP-WM und Álvaro Bautista in der Superbike-WM gibt es in Borgo Panigale gleich doppelt Grund zur Freude – daran änderte auch der Dauerregen in Norditalien nichts.

Schon vor dem großen Fest stellten sich die Protagonisten von Ducati den Fragen ausgewählter Journalisten. Diese Gespräche fanden in der «Sala degli Atti» des historischen Palastes «Palazzo Re Enzo» in der Altstadt von Bologna statt.

«Es war ein historisches, ein goldenes Jahr», kam Gigi Dall’Igna ins Schwärmen, der General Manager von Ducati Corse, als er auf die einzigartigen Saisonerfolge blickte. «Das ist das Ergebnis von viel Arbeit und Beharrlichkeit. Den Weg haben wir vor einigen Jahren eingeschlagen und Stück für Stück haben wir mit jedem Jahr einen weiteren Baustein hinzugefügt, bis zu dem, was wir in diesem Jahr geschafft haben.»

Dazu ergänzte der Ducati-Rennchef: «Die Zahlen der Saison sind wirklich beeindruckend. Es zeigt, dass sich unsere Fahrer und das Motorrad inzwischen an jede Situation und jede Piste anpassen. Das stimmt uns auch im Hinblick auf die Zukunft zuversichtlich. Denn im nächsten Jahr, wenn wir auf die Strecke zurückkehren, müssen wir erneut unter Beweis stellen, dass wir auf jenem Niveau sind, das wir in diesem Jahr gezeigt haben.»

Claudio Domenicali, der CEO von Ducati Motor, verkündete am frühen Abend eine Überraschung für die Tifosi: Zwei Replika-Modelle der Panigale V4S, eine Bagnaia und eine Bautista gewidmet, im Design der Weltmeister-Bikes. «Es ist ein besonderes Bike mit vielen Spezial-Komponenten.»

Nur je 260 Stück davon werden von Ducati produziert (so limitiert wie noch nie) und die Weltmeister werden sie persönlich signieren.

Übrigens: 260 Exemplare, weil Ducati 1926 gegründet wurde. «Denn heute ist das Unternehmen an der Spitze der Welt, aber es hat eine Geschichte, die hier in Bologna begonnen hat», unterstrich Domenicali.

Seit Donnerstagabend sind die Details auf den Online-Kanälen von Ducati nachzulesen.

Ein Weihnachts-Schnäppchen sind die limitierten Motorräder freilich nicht: Jede Replika wird das stolze Sümmchen von 63.000 Euro kosten.