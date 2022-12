Meilensteine und Rekorde: Die SBK-WM 2022 in Zahlen

Mit dem Jahreswechsel wird das Buch der Superbike-WM 2022 endgültig zugeklappt. Wir erlebten eine großartige Saison, die mit Álvaro Bautista (Ducati) einen würdigen Weltmeister hervorbrachte.

1000 – beim Meeting in Most holte der spätere Weltmeister Álvaro Bautista im ersten Rennen den Sieg und damit den 1000. Podestplatz für Ducati in der Superbike-WM. Am Ende der Saison hat der erfolgreichste Hersteller der seriennahen Weltmeisterschaft 1022 Podien.

601 – Álvaro Bautista wurde der erste Ducati-Pilot, der mit 601 Punkte mehr als 600 in einer Saison.

500 – in Donington Park holte Jonathan Rea als Zweiter den 500. Podestplatz für Kawasaki. Sein Teamkollege Alex Lowes holte als Dritter den 501.

400 – Andrea Locatelli (Yamaha) markierte im Superpole-Race in Mandalika mit Platz 2 das 400. italienische Podium.

300 – im ersten Rennen in Assen sorgte Rea für das 300. SBK-Podium für das Vereinigte Königreich.

250 – Rennen 2 auf Phillip Island war das 250. Rennen, das von einem Kawasaki-Piloten angeführt wurde, wobei Rea am Ende Zweiter wurde.

175 – Bautista sorgte im zweiten Lauf auf Phillip Island für den 175. spanischen Sieg in der Superbike-Geschichte.

82 - Nachdem er in Rennen 1 auf Phillip Island in Führung gelegen hatte, wurde Kyle Smith (TPR Team Pedercini Racing) der 82. andere Fahrer, der ein World Superbike Rennen anführte.

37 – das zweite Rennen in Assen war das 37. in der Geschichte der Superbike-WM, dass fünf verschiedene Hersteller die ersten fünf Plätze in einem Rennen belegten. Seit Portimão 2017 musste man auf dieses Ereignis warten.

32/16 – Bautista holte 2022 16 Siege und damit die WorldSBK-Krone; 2019 holte er ebenfalls 16 Siege auf seinem Weg zum zweiten Platz, womit er insgesamt 32 Siege einfuhr.

32 – Bautista und Razgatlioglu haben jeweils 32 Superbike-Siege eingefahren, gleichauf mit Chaz Davies, einen vor Colin Edwards und einen hinter Troy Corser.

27/21 – die Top-3 der Superbike-WM 2022, Rea, Razgatlioglu und Bautista, standen 21 Mal gemeinsam auf dem Podium.

24 – Jonathan Rea musste eine sieglose Serie von 24 Rennen überstehen, die längste mit Kawasaki und seine längste seit der Saison 2012-2013.

11 – elf Jahre musste Ducati auf den nächsten WM-Titel warten.

10 – zehn Fahrer standen 2022 auf dem Podium. Der einzige Fahrer in den Top-10, der nicht auf dem Podium stand, war Xavi Vierge (Honda).

7 – sieben Rennen wurden in der letzten Runde entschieden.

7 – seit Sylvain Guintoli 2015 führte der Weltmeister die nachfolgende Saison zu keinem Zeitpunkt an.

2 – in der zweiten Saison in Folge haben alle fünf beteiligten Hersteller mindestens einen Podiumsplatz in der Superbike-WM erreicht. Es ist auch die fünfte Saison in Folge, in der mindestens ein unabhängiges Team auf dem Podium stand.

2 – zum ersten Mal in der Geschichte der Supersport-WM gewann mit Dominique Aegerter ein Rookie zwei Meisterschaften hintereinander. Der Schweizer ist erst der dritte Fahrer überhaupt, der zweimal in Folge triumphierte.

0,002 sec – in der Supersport-WM 300 kam es in Assen in Rennen 2 zum knappsten Finish in der Geschichte der Meisterschaft, als Hugo De Cancellis (Kawasaki) den späteren Weltmeister Álvaro Diaz (Yamaha) um 0,002 Sekunden überholte.