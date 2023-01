Go Eleven: Vertrauen in Fähigkeiten von Philipp Öttl 21.01.2023 - 13:48 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Philipp Öttl: Sein Team traut ihm den Durchbruch zu

In diesem Jahr bestreitet Philipp Öttl seine zweite Saison in der Superbike-WM und mit dem Ducati-Team Go Eleven. Teammanager Denis Sacchetti hat großes Vertrauen in den Deutschen und vergleicht ihn mit Eugene Laverty.