Tom Sykes (37): Kawasaki-Feinschliff im Windkanal

Im Windkanal erfolgte der Feinschliff an der Sitzposition von Tom Sykes

Nur noch wenige Wochen, dann gibt Tom Sykes sein Comeback im Rahmen der Superbike-WM 2023. In der Werkstatt von Puccetti Kawasaki ist der Engländer schon jetzt regelmäßig zu Besuch.

Bei den Teams und Fahrern der Superbike-WM 2023 laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. In wenigen Tagen findet in Jerez der erste Wintertest in diesem Jahr statt, Saisonauftakt ist nur vier Wochen später auf Phillip Island.

Nach zwei bescheidenen Jahren mit Lucas Mahias hat das Kawasaki-Team Puccetti Racing für 2023 mit Tom Sykes ein fahrerisches Schwergewicht unter Vertrag. Nach einem Jahr mit Ducati in der BSB kehrt der Engländer in die seriennahe Weltmeisterschaft zu der Marke zurück, mit der er die Superbike-WM 2013 gewann und 34 Laufsiege feierte.

Teamchef Manuel Puccetti unternimmt viel, um dem 37-Jährigen optimale Voraussetzungen für sein Comeback zu bieten. Anfang Dezember saß der 37-Jährige in Jerez bei widrigen Bedingungen erstmals auf der ZX10-RR, vor wenigen Tagen im Windkanal ein zweites Mal. Sykes besuchte auch die Puccetti-Werkstatt und die von Auspuffhersteller Arrow.

«Das waren zwei sehr nützliche Tage, die es Tom auch ermöglichten, seine neuen Techniker kennenzulernen», sagte Teamchef Manuel Puccetti. «Ein weiterer wichtiger Termin fand im Windkanal statt, wo die Aerodynamik des Motorrads und des Fahrers sorgfältig analysiert und Daten gesammelt wurden, um die beste Sitzposition für ihn zu bestimmen.»