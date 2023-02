SBK-Debüt in Portimão öffnete Bradley Ray die Augen

Als aktueller Champion der BSB ist Bradley Ray ein starker Neuzugang in der Superbike-WM 2023. Der Lockenkopf saß beim Portimão-Test erstmals auf der Yamaha R1 von MotoXracing und begann bei den Basics.

Bradley Ray wechselte vor einem Jahr von BMW zu Yamaha und gewann auf Anhieb die Britische Superbike Serie 2022. Der Engländer war die Konstanz in Person. Nie war er schlechter als Platz 6, in 33 Rennen fuhr er 23 Podestplätze ein, davon neun Siege.

Der 25-Jährige wollte unbedingt international fahren und unterschrieb beim Yamaha-Team MotoXracing, auch wenn das italienische Team nur die Europarennen bestreiten wird. Die Superbike-WM 2023 beginnt für Ray somit erst im April in Assen.

Beim Portimão-Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche trifft Ray erstmals auf seine diesjährigen Gegner und gibt gleichzeitig sein Debüt mit der R1 im WM-Trimm.

«Wir mussten zuerst eine Menge Dinge durchgehen – die Einstellung von Rasten, des Lenkers, der Hebel und so weiter. All die kleinen Dinge, die man zu Beginn eines Tests macht. Wir haben alles geschafft, aber es hat etwas gedauert», erzählte Ray. «Ich bin am Dienstag nur kurze Runs gefahren, um mich an die Position auf dem Motorrad zu gewöhnen und es ging vor allem darum, die Elektronik, das Chassis und das Motorrad kennenzulernen und natürlich mit dem Team zusammenzuarbeiten. Es war ein arbeitsreicher Tag.»

Für Ray kann es als Erfolg gewertet werden, dass er am ersten Testtag in 1:42,400 min nur 1,7 sec auf den besten Rookie verlor – mit Remy Gardner ist das ein Moto2-Weltmeister und ehemaliger MotoGP-Pilot!

«Ich bin mit dem ersten Tag zufrieden. Wir sind nicht allzu weit entfernt, aber es gibt noch viel zu tun», weiß der Yamaha-Pilot. «Ich konnte nicht so viele Runden fahren, wie ich im Moment wahrscheinlich brauche, aber jede einzelne war wertvoll. Seit Brands Hatch Mitte Oktober sitze ich erstmals wieder auf einem Motorrad. Hier in Portimão ein Bike mit anderen Spezifikationen zu fahren, öffnete mir die Augen. Es ist vor allem die Elektronik, die sich von der in der BSB unterscheidet. Ich muss noch eine Menge lernen. Es werden noch ein paar anstrengende Tage werden, in denen ich mich an das Tempo gewöhnen und die Prozesse lernen muss.»