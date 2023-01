Michael Rinaldi (1.) verblüfft von Reifen-Performance

Michael Rinaldi mit der Bestzeit am ersten Tag in Portimao

Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi fuhr zu seiner Überraschung am ersten Superbike-Testtag in Portimao mit dem Rennreifen die Bestzeit, während dem Italiener seine Performance auf dem SCQ-Reifen seine Baustellen zeigte.

Nach Gesamtrang 4 beim Jerez-Test glänzte Michael Rinaldi am Dienstag in Portimao mit der Bestzeit. Er umrundete das 4,6 km lange Autódromo Internacional do Algarve in 1:39,639 min und verwies damit Jonathan Rea (Kawasaki) um 0,061 sec auf Platz 2. «Ich habe mich am Morgen sehr wohl gefühlt, genau wie in Jerez. Ich habe mich nicht auf eine Rundenzeit, sondern auf das gute Gefühl für das Motorrad konzentriert. Die Zeit ist dann von allein gekommen», bestätigte Rinaldi seine Leistung.

Der 27-Jährige lobte besonders die neue Ducati V4R, die in Portimao erneut im Einsatz war. «Das Bike ist etwas besser als im Vorjahr, denn das Ansprechverhalten des Motors ist weicher. Man muss nicht so aggressiv fahren wie zuvor, um schnell zu sein.» Doch der WM-Vierte von 2022 betonte: «Auch ich habe mich weiterentwickelt. Besonders meine Herangehensweise an so einen Test und auch meinen Fahrstil habe ich verbessert. Ich versuche, entspannt zu bleibe und alles in Ruhe zu verstehen.»

Am Nachmittag testete Rinaldi verschiedene Reifen und kam zu einem für ihn überraschenden Ergebnis. «Das Bike arbeitet mit den Rennreifen besser als mit dem Qualifying-Reifen. Deshalb sollte mir das Team in den letzten zehn Minuten den Rennreifen einstecken, damit ich einen Zeitenangriff starten kann. Dort bin ich dann auch meine schnellste Zeit gefahren. Das hat mich überrascht, denn die Rundenzeit mit dem Rennreifen war sehr gut.»

«Aber auf der anderen Seite zeigt es uns, dass ich mit dem Qualifying-Reifen nicht schnell fahren konnte. Wir müssen als noch an der Zeitenattacke arbeiten. Denn auch in der letzten Saison war meine Pace stark, jedoch hatte ich im Qualifying immer meine Probleme.»