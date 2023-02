Letzter SBK-Platz: Vinales fährt Pedercini-Kawasaki

Als letztes Team hat Pedercini Kawasaki seinen Fahrer für die Superbike-WM 2023 vorgestellt. Wenig überraschend bekommt der Spanier Isaac Vinales den Zuschlag.

Mitte Dezember gaben die Teamchefs Lucio Pedercini und Angel Vinales bekannt, dass sie 2023 zusammenarbeiten und ein Team für die Superbike-WM auf die Beine stellen werden.

Die Pedercini-Truppe ist seit Jahrzehnten finanziell nicht auf Rosen gebettet, das Vinales-Team kommt aus der Supersport-300-WM und hätte den Schritt zu den Superbikes alleine nicht bewerkstelligen können.

«Ich freue mich, dass ich mit Angel und dem Vinales Racing Team eine Vereinbarung getroffen habe, die es TPR erlaubt, in der Superbike-Weltmeisterschaft zu bleiben», so Lucio Pedercini. «Mit einer Struktur, die es uns ermöglicht, einen großen Schritt zu machen, was unsere Leistungsfähigkeit betrifft. Das Projekt läuft mindestens für zwei Jahre und unser Ziel ist, das beste Privatteam zu werden.»

Am 29. Dezember veröffentlichte Promoter Dorna die provisorische Startliste für die Superbike-Weltmeisterschaft 2023 – ohne TPR by Vinales Racing, wie das Team inzwischen heißt.

Teamchef Lucio Pedercini erklärte daraufhin SPEEDWEEK.com, dass seine Truppe erst ab dem Europa-Auftakt in Assen (21.–23. April) dabei sein wird. Auf die Übersee-Events zu Saisonbeginn in Australien und Indonesien verzichtet TPR aus finanziellen Gründen. «Ziel ist, ab Assen die restlichen Rennen des Jahres zu bestreiten», hielt der 50-Jährige fest.



Also auch das SBK-Finale Mitte Oktober in Argentinien.

Dass Pedercini beim Saisonstart am letzten Februar-Wochenende auf Phillip Island in Südaustralien nicht dabei sein wird, ist ein Unikum in der Teamgeschichte: Seit 1998 hat die Truppe aus Volta Mantovana, südlich des Gardasees gelegen, nicht eine Veranstaltung verpasst.

Durch die Fusion mit Vinales Racing wurde bereits im Dezember gemutmaßt, dass Isaac Vinales, ein Cousin von MotoGP-Ass Maverick, die ZX-10RR pilotieren könnte. Dies wurde soeben bestätigt.

Isaac fuhr bereits im Vorjahr für Pedercini drei Rennen in Estoril sowie die gesamte Saison 2021 für das Team Orelac Kawasaki. Außerdem nahm er seit 2019 an 37 Läufen in der Supersport-WM teil und erreichte fünf Podestplätze.



«Ich hoffe auf gute Resultate, die sicher kommen werden», sagte Vinales zu seiner Rückkehr in die Superbike-WM.

«Ich bin zuversichtlich, dass das neue Team gute Leistungen wird zeigen können», ergänzte Pedercini. «Hinter den Kulissen arbeiten wir hart daran. Für Assen werden wir bereit sein.»