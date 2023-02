Die Bautista-Story: Neues Feature vom SBK-Weltmeister

Mit dem Gewinn der Superbike-WM 2022 erreichte Álvaro Bautista einen Meilenstein und erlöste Ducati-Fans weltweit, die elf Jahre auf den nächsten Titel warten mussten. Mit einem Feature wird der Weltmeister gewürdigt.

Álvaro Bautista erfüllte in der Superbike-WM 2022 die in ihn gesetzte Hoffnung und gewann mit einer grandiosen Performance und Konstanz die Weltmeisterschaft. Seit Carlos Checa 2011 musste Ducati auf den nächsten Titelgewinn in der Superbike-WM warten.

Für sich selbst beendete der Spanier eine noch viel längere Durststrecke: Seine erste Weltmeisterschaft gewann der 38-Jährige vor 16 Jahren in der nach der Saison 2011 abgeschafften 125-ccm-WM auf Aprilia im Team von Jorge Martinez.

In seiner ersten Saison mit Ducati in der Superbike-WM 2019 verpasste Bautista den WM-Titel nach einer unerklärlichen Serie von Stürzen. In den beiden Jahren mit Honda konnte Bautista mit der CBR1000RR-R nicht glänzen, umso stärker kehrte er zu Ducati zurück und holte, was selten erwähnt wird, den ersten Superbike-Titel der Italiener mit einem V4-Motorrad.

Der Werdegang von Bautista in der seriennahen Weltmeisterschaft war ein Auf und Ab, weshalb die offizielle Website ein 40-minütiges Feature über den Spanier wohl auch als ‹The Return› bezeichnet. Das Video erscheint am Freitag um 14 Uhr, ist allerdings den Inhabern eines kostenpflichtigen Zugangs vorbehalten. Es zeigt unter anderem bisher unveröffentlichtes Filmmaterial, Interviews mit Teammitgliedern und Titelrivalen und vieles mehr.