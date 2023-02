Andrea Locatelli (Yamaha): Nur Bautista war schneller

Nicht etwa Toprak Razgatlioglu pilotierte beim zweitägigen Phillip-Island-Test die schnellste Yamaha, sondern dessen Teamkollege Andrea Locatelli. Der Italiener kann den Auftakt der Superbike-WM 2023 nicht erwarten.

Wie Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) fuhr auch Andrea Locatelli seine schnellste Zeit beim Phillip-Island-Test am Dienstagvormittag. In der kombinierten Zeitenliste reihte sich der Yamaha-Pilot auf Platz 2 ein, nur 0,072 sec langsamer als der Spanier. Insgesamt vermittelte Locatelli über alle Sessions einen starken Eindruck: Am Montag Erster und Fünfter, am Dienstag Zweiter und Vierter.

«Das war nicht so schlecht und kam eher unerwartet. Ich fühlte mit auf der R1 zu Hause und wenn man von der Geraden aus das Meer sieht, ist das sehr speziell», freute sich Locatelli sichtlich. «Aber ich fühlte mich tatsächlich schon am Montag gut auf dem Motorrad und der Test hat insgesamt Spaß gemacht. Wenn man von der Geraden aus das Meer sieht, ist das sehr speziell.»

© Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

Der Supersport-Weltmeister von 2020 weiter: «Der Test lief ausgezeichnet. Wir haben in jeder Session gut gearbeitet und am Dienstagnachmittag bin ich eine Rennsimulation gefahren, um herauszufinden, ob wir mit dem Bike am Ziel sind. Alles, womit wir uns beschäftigt haben, funktioniert und das Feeling auf der Yamaha ist prima. Das Rennwochenende kann kommen und ich bin gespannt, was für uns herausspringt. Ich bin zuversichtlich, müssen aber abwarten.»

Der Teamkollege von Toprak Razgatlioglu stapelt für den Saisonauftakt am kommenden Wochenende dennoch tief.

«Die Kräfteverhältnisse bei Tests sind schwer einzuschätzen, weil man nicht weiß, welchen Reifen ein Konkurrent einsetzt und welchen Plan er verfolgt. Erst am Rennwochenende werden wir klarer sehen, wenn die Reifenwahl transparent ist und man zur selben Zeit auf der Strecke ist», erklärte der 26-Jährige. «Ich kann die Rennen kaum abwarten, auch wenn wir noch ein paar offene Punkte haben – aber das sind normale Dinge, die man immer hat. Nach den Tests in Jerez, Portimão und jetzt hier sehne ich mich einfach nach dem Wettkampf.»