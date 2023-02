Phillip Island, 3. Session: Bautista vorne, Öttl 6.

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista fuhr in der 3. Session auf Phillip Island die bislang schnellste Zeit während der zweitägigen Tests. Ducati-Kollege Philipp Öttl zeigte als Sechster erneut eine starke Leistung.

Nach 40 Grad Celsius zum Ende der Vorwoche und angenehmen 21 Grad mit blauem Himmel und Sonnenschein in den vergangenen Tagen, präsentierte sich das Wetter auf Phillip Island am Dienstagmorgen zurückhaltender: Es war stark bewölkt und windig, bei 17 Grad drohte aber immerhin kein Schneefall.

Der Zeitplan am Dienstag ist umgedreht zum Montag: Erst fahren 120 Minuten die Superbikes, dann 110 min die Supersport-Piloten, anschließend wiederholt sich das. Der zweite und letzte Testtag begann um 9.10 Uhr Ortszeit, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach wenigen Minuten Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi, der mit 1:30,792 min lediglich 0,118 sec langsamer fuhr als Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in der schnellsten Runde am Montag (1:30,674 min).

Um die Zeiten besser einordnen zu können: Den Pole-Rekord hält seit 2020 Tom Sykes (BMW) mit 1:29,230 min, die schnellste Rennrunde fuhr 2019 Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:30,075 min.

Nach 50 Minuten der 3. Session raste Weltmeister Alvaro Bautista in 1:30,272 min auf Platz 1 und fuhr die bislang schnellste Zeit in diesem Test. Rinaldi hatte sich inzwischen auf ebenfalls eindrucksvolle 1:30,501 min gesteigert.

Nach einem weiteren Sturz von Honda-Werksfahrer Xavi Vierge gab es eine längere Unterbrechung, für die abschließende Zeitenjagd blieben nur acht Minuten. Zwar konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern, die Bestzeit von Bautista blieb aber unerreicht. Der Spanier beendete die 3. Session 0,072 sec vor Andrea Locatelli (Yamaha), es folgen Rinaldi, Rea und Razgatlioglu in den Top-5.

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati legte nach seinem sechsten Platz am Montag famos los und fuhr bereits nach 20 Minuten um 0,3 sec schneller als am Vortag (1:31,595 min), was vorübergehend Platz 3 bedeutete.



Im Lauf der zwei Stunden steigerte sich der Bayer auf 1:30,838 min und lag damit lange auf dem vierten Platz. Erst in den letzten Minuten verlor Philipp zwei Plätze und wurde erneut starker Sechster. Vielversprechend ist, dass er seinen Rückstand auf die Spitze von 0,921 auf 0,566 sec reduzieren konnte.

Die Zeiten sind wie immer bei Tests nur bedingt aussagekräftig, weil die Teams unterschiedliche Aufgabenstellungen haben und unklar ist, welcher Fahrer wann mit neuen Reifen ausrückt.



Was die Interpretation der Zeiten erleichtert, ist die Tatsache, dass Reifenalleinausrüster Pirelli auf Phillip Island weder den Qualifyer SCQ noch den weichsten Hinterreifen SCX in der Auswahl hat, sondern nur die harten SC0 und SC1.

Als bester Superbike-Neuling preschte Ex-Moto2-Champion Remy Gardner auf Rang 8, der zweifache Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter, ebenfalls für GRT Yamaha unterwegs, wurde Elfter.

Garrett Gerloff aus dem deutschen Bonovo-action-Team brachte die beste BMW auf Platz 10, Iker Lecuona die schnellste Honda auf Position 7.

Der langjährige MotoGP-Pilot Danilo Petrucci (Barni Ducati) wurde 13., Ex-Weltmeister Tom Sykes (Kawasaki Puccetti) strandete auf Platz 17.

Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 3. Session:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:30,272 min

2. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,072 sec

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,229

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,444

5. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,485

6. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,566

7. Iker Lecuona (E), Honda, +0,658

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,964

9. Axel Bassani (I), Ducati, +1,051

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,118

11. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,146

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,277

13. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,349

14. Scott Redding (GB), BMW, +1,460

15. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,580

16. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +1,718

17. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +1,803

18. Xavier Vierge (E), Honda, +1,866

19. Loris Baz (F), BMW, +2,202

20. Eric Granado (BR), Honda, +3,375

21. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,627

22. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +3,634