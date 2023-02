Toprak Razgatlioglu: «Das ist nicht wie bei Rossi»

Mit dem winzigen Vorsprung von 0,099 sec beendete Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu den ersten Superbike-Testtag auf Phillip Island als Schnellster. Doch er sieht noch viel Arbeit vor sich.

Bei noch zehn Minuten auf der Uhr sorgte Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) in der zweiten Test-Session am Montagnachmittag in 1:30,808 min für die Bestzeit, doch wenig später wurde der Spanier von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit 1:30,674 min unterboten.

© Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

«Wir haben uns auf die Abstimmung des Motorrads konzentriert», erzählte der Türke anschließend. «Es geht vor allem darum, Grip am Hinterrad zu finden. Mein Gefühl ist jetzt gut, am Dienstag wollen wir uns weiter verbessern. Letztes Jahr hat der Hinterreifen in den letzten fünf Runden massiv nachgelassen, das müssen wir besser hinbekommen. Und dafür brauchen wir mehr Grip. Der Plan sieht vor, dass ich morgen eine Rennsimulation fahre.»

In Jerez testete der Weltmeister von 2021 eine neue Schwinge, welcher er bessere Beschleunigung aus langsamen Kurven zuschrieb. «Jetzt spüre ich auch mehr Grip in Schräglage», hielt Toprak fest. «Heute fuhr ich Bautista hinterher: Er kann in voller Schräglage das Gas aufmachen und die Ducati beschleunigt gut. In einigen Kurven bin ich stark, das wird aber nicht für 18 oder 20 Runden reichen. Deshalb brauchen wir zusätzliche Fortschritte, sonst habe ich über die Renndistanz erneut zu kämpfen.»

Der 26-Jährige geht davon aus, dass in den Rennen am kommenden Wochenende nicht nur Bautista, Rea und er um die Siege kämpfen werden. «Auch Rinaldi und Locatelli sind stark», fiel ihm auf. «Wir werden alle in einer Gruppe fahren.»

Razgatlioglu hat drei neue Dainese-Leder für die Übersee-Events in Australien und Indonesien dabei, den ersten verschrottete er bei einem Ausrutscher am Montagmittag.



«Ich war ganz langsam bei dem Sturz, als mir das Vorderrad wegrutschte», schilderte der 32-fache Laufsieger. «Ich berührte den Asphalt und wurde wachgerüttelt. Wenigstens funktioniert der Airbag.»

Auffällig: Toprak hat dieses Jahr mehr Gelb in der Kombi – an den Knien, Ellbogen und dem Kragen. «Es ist ja nicht wie bei Rossi alles gelb, nur etwas gelb», grinste er. «Ich sehe jetzt aus wie Locatelli, jetzt sind wir echte Teamkollegen.»