Phillip Island, Dienstag: Aegerter und Öttl in Top-7

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) war in beiden Test-Sessions am Dienstag der Schnellste und auch über beide Tage. Domi Aegerter (6.) und Philipp Öttl (7.) hinterließen einen starken Eindruck.

Zur letzten Test-Session vor dem Saisonstart auf Phillip Island am kommenden Wochenende präsentierte sich das Wetter am Dienstagnachmittag von seiner angenehmen Seite: Es ging nur wenig Wind auf der Insel am Rand der Bass-Straße, die Luft hatte sich auf gut 19 Grad Celsius erwärmt und die Asphalttemperatur betrug knapp 40 Grad.

Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) war am Dienstagvormittag in 1:30,272 min die bis dahin schnellste Zeit während des zweitägigen Tests gefahren, nach 30 min der vierten und letzten Zwei-Stunden-Session setzte sich der Spanier erneut an die Spitze. Mit 1:30,404 min fuhr er zu diesem Zeitpunkt zwar 0,669 sec schneller als der zweitplatzierte Remy Gardner (GRT Yamaha), kam an seine eigene Bestleistung aber nicht heran.

Um die Zeiten einordnen zu können: Den Pole-Rekord hält seit 2020 Tom Sykes (BMW) mit 1:29,230 min, die schnellste Rennrunde fuhr 2019 Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:30,075 min.

Für die letzten 20 Minuten versuchten die Teams sämtliche Erkenntnisse der zwei Tage zu berücksichtigen und ihren Fahrern das bestmögliche Motorrad für die Zeitenjagd hinzustellen.



Nach einem Sturz von Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha) wurde die Session unterbrochen, anschließend waren noch 15 min übrig.

Von den Top-7 am Dienstagvormittag – Bautista, Locatelli, Rinaldi, Rea, Razgatlioglu, Öttl und Lecuona – konnte in der vierten und letzten Session keiner seine Zeit verbessern.



Der zweifache Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter beendete die Session überraschend auf dem grandiosen zweiten Platz, in der kombinierten Zeitenliste landete der Schweizer auf dem sechsten Platz.

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati war am Montag sowie Dienstagvormittag Sechster, in Session Nummer 4 landete er auf Position 7. Gesamt bedeutet das für den Bayer ebenfalls den siebten Platz.



Michael van der Mark brachte die beste BMW auf den enttäuschenden zwölften Platz.

Der langjährige MotoGP-Pilot Danilo Petrucci (Barni Ducati) gab nach einer Stunde eine Kostprobe seines Könnens ab und preschte auf Platz 6 nach vorne, stürzte aber kurz darauf. Petrucci fiel noch auf Platz 8 zurück, gesamt wurde er Elfter.

Ex-Weltmeister Tom Sykes (Kawasaki Puccetti) stürzte 50 min vor Schluss in Kurve 4 und beendete die zwei Testtage auf dem verheerenden 19. Platz.



Bei Petronas Honda ist von der gestiegene Unterstützung durch die Honda Racing Corporation noch nichts zu merken: Hafizh Syahrin und Eric Granado belegten die beiden letzten Ränge.