Jonathan Rea (Kawasaki): Sturz während Rennsimulation

In der Superbike-WM 2023 droht der Wind Jonathan Rea noch kräftiger ins Gesicht zu blasen als ohnehin schon. Trotz Verbesserungen an seiner Kawasaki wurde der Nordire beim Phillip-Island-Test nur Fünfter.

Im Rahmen des Superbike-Reglements konnte Kawasaki nur wenige Verbesserungen an der ZX-10RR erreichen. Der Motor bekam variable Ansaugtrichter spendiert, was die Leistungsentfaltung positiv beeinflusst, aber auch keine Wunder bewirkt. Den Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche beendete Aushängeschild Jonathan Rea mit 0,444 sec Rückstand lediglich als Fünfter. Schneller waren nicht nur seine WM-Rivalen Álvaro Bautista (1./Ducati) und Toprak Razgatlioglu (4./Yamaha), sondern auch deren Teamkollegen Michael Rinaldi (3./Ducati) und Andrea Locatelli (2./Yamaha).

Von den Veränderungen an seinem Motorrad ist Rea scheinbar nicht komplett überzeugt, denn noch am zweiten Testtag verglich der Rekordweltmeister das neue mit 2022er-Modell. «Wir haben am Nachmittag unser 2023er-Motorrad mit dem letztjährigen Modell verglichen, jedes Bike hat Vor- und Nachteile. Wir werden mit der neuen ZX-10RR weitermachen», erklärte Rea gegenüber SPEEDWEEK.com. «Auf einer Rennsimulation bin ich nach 14 Runden in Kurve 4 gestürzt. Dort ist viel Schmutz auf der Strecke, der Wind drückte von hinten und ich war am Limit. Dennoch habe ich ein gutes Gefühl gehabt und konnte bis zum Ende 1:31 min fahren. In diesem Bereich muss man sein, wenn man einen Platz auf dem Podium erreichen möchte. Danach haben wir einen SC0 für das Superpole-Race probiert, auch dabei waren die Rundenzeiten ordentlich.»

Rea ergänzt: «Auf jeden Fall war ich mit dem Bike am Dienstag zufriedener als am ersten Testtag, auch wenn wir uns weiter verbessern müssen. Die neue Kawasaki hat auf jeden Fall Potenzial, wir müssen nur weiter daran arbeiten, um es ihr zu entlocken. Über den jetzigen Stand bin ich glücklich. Im Vergleich zu 2022 haben wir einen Schritt nach vorn gemacht. Elektronik, Beschleunigung und Reifenverschleiß sind verbessert, allerdings haben alle Fortschritte erzielt.»

Seit den Wintertests arbeitet Rea mit zwei neuen Elektronik-Ingenieuren. «Was die Elektronik betrifft, bin ich glücklich mit den Veränderungen im Team. Alles funktioniert reibungslos und die Kawasaki verhält sich ruhiger als früher», lobte der Nordire. «Probleme habe ich nur auf den welligen Abschnitten der Strecke, zum Beispiel in den Kurven 7, 8 und 9. Da fühle ich mich wie ein Passagier auf dem Motorrad. Damit müssen wir uns am Freitag beschäftigen.»