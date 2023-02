SBK-WM 2023 auf Phillip Island: Viel live im Free-TV

Nach zwei Jahren kehrt die Superbike-WM wieder zum traditionellen Kalender zurück und veranstaltet auf Phillip Island den Saisonauftakt. Wann was passiert und was live zu sehen ist.

Weil sich Australien im Zuge der Coronamaßnahmen vor drei Jahren von der restlichen Welt abschottete, kehrte die Superbike-WM erst zum Saisonfinale 2022 nach Australien zurück. Nur drei Monate später findet auf Phillip Island wieder traditionell der Saisonauftakt statt; zuletzt war das 2020 der Fall.

Die Uhren ticken in Australien anders, der Zeitunterschied beträgt zehn Stunden. Um den europäischen Superbike-Fans entgegenzukommen, wurde der Zeitplan im begrenzten Rahmen angepasst. Die SBK-Hauptrennen am Samstag und Sonntag werden als letzte Rennen des Tages um 16 Uhr stattfinden, davor jeweils die Rennen der Supersport-WM.

Für die Übertragung bewegter Bilder im deutschen Sprachraum sorgen wie in den vergangenen Jahren ServusTV und Eurosport.

Die Österreicher bieten außerdem kostenlos alle Rennen und Superpoles aller Klassen via Streaming an. Aus Phillip Island beginnt der Stream am Samstag mit dem dritten Training. Vor dem ersten SBK-Lauf wird die Superpole wiederholt, am Sonntag vor dem zweiten Rennen das Superpole-Race. ServusTV bietet zudem einen umfangreichen und kostenlosen Livestream ab.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender werden am Samstag und Sonntag erfreulicherweise die Rennen von Supersport- und Superbike-WM live auf dem kostenfrei empfangbaren Sender Eurosport 1 übertragen, dazu einige Wiederholungen auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM für 69,90 Euro. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden sowie Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.