Philipp Öttl (7./Ducati): Neuer Motor erst im Rennen

Die Generalprobe für den Auftakt der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island hat geklappt. Als Siebter beim letzten Test zeigte Philipp Öttl (Ducati) eine ausgezeichnete Leistung. Technisch gibt es jedoch ein Fragezeichen.

Sechster am Montag, Siebter am zweiten Testtag und Platz 7 in der kombinierten Zeitenliste: Philipp Öttl kann mit seiner Performance wenige Tage vor dem Rennwochenende der Superbike-WM 2023 in Australien zufrieden sein. In 1:30,838 min büßte der Bayer im Go Eleven Ducati-Team überschaubare 0,566 sec auf Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) ein und wurde hinter Dominique Aegerter (Yamaha) zweitbester unabhängiger Pilot.

Am Dienstag wurden wichtige Aufgaben für den Saisonauftakt erledigt. Der 26-Jährige fuhr eine erfolgreiche Rennsimulation über 20 Runden und probierte auch eine schnelle Runde mit dem weichen Rennreifen, der in der Superpole zum Einsatz kommen wird. «Leider konnten wir den neuen Motor nicht testen, weil wir ein Problem am zweiten Motorrad nicht lösen konnten. Deshalb ist etwas mit der Elektronik und eben der Motor offen geblieben. Das ist schon etwas blöd», bedauerte Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Aber wir sind eine Rennsimulation gefahren, die okay war, und haben weiter mit den Reifen probiert. Wir haben jetzt ein recht klares Bild von der Situation.»

Am Rennwochenende wird Öttl jedoch den neuen Motor einsetzen: «Der alte ist am Ende seiner Laufzeit», verriet Phillip. «Aber es sollte dennoch passen, weil das jetzige Paket schon gut ist, hinsichtlich der Elektronik und anderen Dingen passt es aber nicht optimal. Ich kann mir offen gesagt nicht vorstellen, dass der neue Motor nicht gut funktionieren wird. Wir haben einen guten Support von Ducati, das wird passen.»

Eine Prognose für die Rennen auf Phillip Island möchte der Deutsche nicht abgeben. «Bis zum ersten Rennen passiert noch einiges. Wir müssen den Freitag und das Qualifying gut hinter uns bringen. Wenn alles gut läuft, schauen wir weiter», erklärte er. «Ich nehme es einfach Tag für Tag, bis jetzt läuft es gut. Ich mache mir keinen Stress wegen der Ergebnisse. Wenn ich vor und hinter mir schaue, dann sehe ich viele schnelle Jungs. Das Level ist verdammt hoch.»