Michael Rinaldi (4./Ducati): Kabel blockierte Lenkung

Bei den Wintertests schien Michael Rinaldi die Lücke zu seinem Ducati-Teamkollegen Álvaro Bautista geschlossen zu haben. Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island liegt er aber 0,5 sec zurück.

Fünfter am Vormittag, Zweiter im FP2 und Platz 4 in der kombinierten Zeitenliste. Weniger als die Position erstaunt der Rückstand von 0,534 sec, den Michael Rinaldi am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island auf Weltmeister Álvaro Bautista hat. Auf den zweitplatzierten Andrea Locatelli (Yamaha) verlor der Ducati-Pilot jedoch nur 0,088 sec ein.

«Ich bin wirklich zufrieden mit den freien Trainings. Anders als noch beim Test blies der Wind aus der anderen Richtung. Auf der Geraden hatte man heute Rückenwind, das änderte alles», erzählte Rinaldi SPEEDWEEK.com. «Beim Test hatte ich ein wenig Probleme mit dem Einlenkverhalten, weil der Wind so stark drückte, und deswegen hatte ich auch im FP1 ein schlechtes Gefühl mit dem Motorrad. Am Nachmittag haben wir dann etwas ausprobiert, was zu meiner eigenen Überraschung enorm viel brachte. Ich bin immer noch nicht komplett zufrieden, wenn ich aber noch ein wenig herausholen kann, werde ich ordentliche Rennen abliefern können.»

Rinaldi weiter: «Schwierig ist es mit der Ducati, gute Rundenzeiten mit neuen Reifen zu fahren. Hoffentlich finden wir noch was, denn ein gutes Qualifying ist ebenso wichtig. Beim Test fuhr ich meine schnellste Zeit mit einem neuen harten Rennreifen, mit dem weicheren war das Bike unruhig, sobald ich ans Gas ging. Wir müssen uns noch mit dem SC0 beschäftigen, damit wir ihn in der Superpole einsetzen können. Das ist machbar. Ich denke aber nicht, dass man mit dem SC1 um die Pole kämpfen kann.

Rinaldi verlor gegen Ende des zweiten Trainings einige Minuten, als er seine V4R in der Boxengasse wieder rückwärts schob. Es war eine Kleinigkeit mit großer Auswirkung.

«Wir hatten etwas an der Front verändert und einer meiner Mechaniker machte einen Fehler», verriet der 27-Jährige. «Ein Kabel war an der falschen Stelle und das wirkte wie eine Blockade der Lenkung. Also stoppte ich den Motor und schob das Motorrad lieber wieder zurück, weil ich befürchtete, mit diesem Problem keine Runde fahren zu können.»