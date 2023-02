Phillip Island, FP2: Bautista furios, BMW-Lichtblick

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island bestätigte Álvaro Bautista (Ducati) seine Favoritenstellung. Im heißen FP2 beeindruckten auch Phillip Öttl (Ducati) und BMW mit Garrett Gerloff.

Das Wetter beim Superbike-Auftakt auf Phillip Island ist sommerlich. Der Himmel wolkenlos und die Sonne treibt die Temperaturen auf heiße 33 Grad Celsius. Im um 16 Uhr Ortszeit gestarteten zweiten Training dauerte es nur wenige Minuten, bis die ersten Superbike-Piloten die Zeitverbesserungen in den 48 Grad Celsius heißen Asphalt brannten, darunter die Bonovo BMW-Piloten Loris Baz und Garrett Gerloff sowie die Rookies Dominique Aegerter (GRT Yamaha) und Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha). Ganz vorn aber Weltmeister Álvaro Bautista, der mit seiner neuen Ducati V4R in 1:30,927 min die Zeitenliste anführte.

Unbeeindruckt von den heißen Asphalttemperaturen spulte Álvaro Bautista viele schnelle Runden ab und konzentrierte sich dabei offenbar dennoch auf die Rennabstimmung. Derweil verbrachte Jonathan Rea (Kawasaki) zunächst viel Zeit in der Garage, während sein Team emsig an der ZX-10RR arbeitete. Nach 20 Minuten lag der sechsfache Weltmeister mit 1,5 sec Rückstand auf Platz 15. Nicht viel besser Toprak Razgatlioglu (Yamaha), der als Elfter 1,4 sec hinter Bautista lag. Auch in der BMW-Box von Scott Redding wurde hektisch an der M1000RR geschraubt. Der Engländer hatte noch keine Runde gefahren!

Erfreulich dagegen Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) auf der dritten Position!

15 Minuten vor dem Ende war das FP2 für Honda-Pilot Eric Granado nach einem Sturz frühzeitig beendet.

Erst bei noch zehn Minuten verbesserte sich Razgatlioglu auf Platz 10, Rea war Zwölfter. Während Bautista die Bestzeit auf 1:30,623 min herunterschraubte und damit fast 0,7 sec Vorsprung auf seinen Teamkollegen Michael Rinaldi auf Platz 2 hatte, hatten die beiden ihre Zeit vom FP1 noch nicht verbessert.

Sechs Minuten vor dem Ende begann das FP2 endlich auch für Scott Redding. Nicht überraschend fuhr der BMW-Pilot nur eine 1:32,856 min, 2,2 sec langsamer als Bautista. In der Schlussphase stürzte Locatelli und fiel auf Platz 6 zurück.

In der Schlussphase drehten die Superbike-Piloten noch einmal auf: Öttl bestätigte in 1:31,449 min die dritte Position, dahinter mit Danilo Petrucci eine weitere Ducati.

Überraschung: Die beste Nicht-Ducati ist die BMW von Garrett Gerloff auf Platz 5!

Als bester Rookie beeindruckte Dominique Aegerter als bester Rookie auf Platz 6. Razgatlioglu fiel auf Platz 13 zurück, Rea beendet das FP2 unmittelbar dahinter auf Platz 14.

In der kombinierten Zeitenliste führt Bautista um 0,446 sec weiterhin vor Locatelli und Iker Lecuona (Honda), die ihre schnellste Zeit am Vormittag im FP1 fuhren.