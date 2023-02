Drahtiger Johnny Rea: Das körperliche Limit erreicht

«Meine Basis sind 68 oder 69 Kilogramm. Aber dieses Gewicht mit meinem Körper zu haben, ist sehr schwierig», sagt Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki), der so fit ist wie nie zuvor.

Jonathan Rea macht nicht viel Aufhebens um seine körperliche Fitness, postet nicht ständig Bilder vom Training in den sozialen Medien. Doch jeder darf versichert sein: Der Rekordweltmeister verfügt über eine Fitness auf dem höchsten Level.

Vor dem Saisonstart in Australien am kommenden Wochenende kommt der 36-Jährige so drahtig daher wie noch nie. Nach zwei WM-Niederlagen gegen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Alvaro Bautista (Ducati) hat er sein Training noch einmal intensiviert und holt das Letzte aus sich heraus.

Seit dem jüngsten Fitnesstest des Kawasaki Racing Teams steht fest: Johnny Rea ist fitter denn je.



«Wer hat dir das erzählt, das ist vertraulich», grinste Rea beim Treffen mit SPEEDWEEK.com auf Phillip Island in Südaustralien. «Ich habe schwer geschuftet und zirka eineinhalb Kilogramm abgenommen. Zu Beginn der letzten Saison war ich gut in Form, dann kam der Sommer mit Pizza und einigen Bier. Die restliche Saison hatte ich 71 oder 72 Kilogramm. Jetzt ist meine Basis bei 68 oder 69 Kilogramm. Aber dieses Gewicht mit meinem Körper zu haben, ist sehr schwierig.»

«Fünfmal pro Jahr schickt mich KRT ins Labor, zweimal zum Fitnesstest», ergänzte der Nordire. «Meine Resultate beim letzten Mal waren die besten jemals, von meiner Seite gibt es also keine Entschuldigungen. In meinem Training gab es keine Evolution, ich habe dasselbe wie immer getan. Normalerweise endet die Saison im Oktober, im November ist Partyzeit und ab Mitte Dezember komme ich wieder in Form. Letzte Saison endete aber im November, es gab fast keine Winterpause. Ich kam im Dezember nach Phillip Island und bin mit meinen Kumpels fast jeden Tag Rennrad in den Bergen gefahren. Dann ging es zurück nach Hause, wir hatten ein paar Tests und sind jetzt wieder hier. Weil ich keine Winterpause hatte, war es leicht einfach weiterzumachen, meine Fitness ließ nie nach.»