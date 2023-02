Philipp Öttl (Ducati): «Race-Pace brutal konstant»

Als Dritter im zweiten Training setzte Philipp Öttl eine Duftmarke auf den vorderen Positionen. Der Ducati-Pilot ist für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2023 in Australien optimistisch.

Die Bedingungen im zweiten Training waren heiß, so wie sie auch für die Hauptrennen am Samstag und Sonntag erwartet werden. Umso höher ist daher die Performance von Philipp Öttl einzuschätzen. Der Bayer im italienischen Ducati-Team Go Eleven fuhr am Nachmittag in 1:31,449 min die drittbeste Zeit, auch wenn das in der kombinierten Zeitenliste Platz 7 bedeutete.

«War haben nur an der Rennabstimmung gearbeitet. Wir hatten nach 15 Runden noch ein Problem, aber das haben wir wohl behoben», freute sich Öttl. «Ich war brutal konstant in meiner Race-Pace. Auf meiner schnellsten Runde bin ich auf den Baldassarri aufgelaufen, danach war der Reifen nicht mehr so gut genug. Wir waren immer auf den harten Rennreifen. Von mir aus kann es so weitergehen!»

Am Rennwochenende setzt Öttl erstmals die komplett neue Ducati ein, also auch den neuen Motor.

«Das Motorrad rennt! Der Motor ist vielleicht etwas smoother und hat vielleicht etwas mehr Druck von unten heraus», grinste der 26-Jährige. «Hätten wir beim Test noch ein Problem mit dem Motor festgestellt, hätten wir es beheben können, deshalb war ich schon etwas nervös. Aber ich bin komplett zufrieden mit dem Team. Sie haben mir ein super schnelles Motorrad hingestellt. Das war mein bisher bester Freitag in der Superbike-WM und ich glaube, dass es auch in der Superpole gut laufen kann.»

Am Vormittag hatte Öttl die Gelegenheit, den Weltmeister aus der ersten Reihe auf der Rennstrecke zu beobachten.

«Das hat sich einfach so ergeben», erklärte der Ducati-Pilot. «Nach zwei Runden war ich nicht mehr den Anschluss, außer Sichtweite war er über die ganzen 15 Runden aber nie. Ich glaube, so wenig hatte ich noch nie auf ihn verloren. Bautista ist die Referenz bei der Ducati, das ist klar. Ihn zu kopieren macht keinen Sinn, dann wäre man immer etwas langsamer als er. Das Fahren muss in Fleisch und Blut übergehen, es ist auch eine Sache des Timings.»