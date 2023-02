Phillip Island, FP1: Ducati vor Yamaha und Honda

Alvaro Bautista gibt in Australien den Ton an

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba Ducati) war Schnellster im ersten freien Training auf Phillip Island. BMW steigerte sich gegenüber dem Test deutlich, Philipp Öttl wurde Neunter und Domi Aegerter Elfter.

Überraschenderweise war es Honda-Werksfahrer Iker Lecuona, der für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte und die Zeitenliste anführte, bevor Alvaro Bautista die Führung übernahm.



Der Weltmeister aus Spanien führte zur Halbzeit der 45-minütigen Session mit 1:31,032 min knapp vor Lecuona und Jonathan Rea (Kawasaki).

Um die Zeiten besser einordnen zu können: Den Pole-Rekord hält seit 2020 Tom Sykes (BMW) mit 1:29,230 min, die schnellste Rennrunde fuhr 2019 Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:30,075 min. Im Test auf Phillip Island am Montag und Dienstag war Bautista mit 1:30,272 min die Nummer 1.

Bautistas Bestmarke blieb bis zum Schluss unangetastet, der Weltmeister lag am Ende 0,037 sec vor Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli und Lecuona, der beim Angriff auf die Bestzeit stürzte. Rea wurde Vierter, Michael Rinaldi (Aruba Ducati) Fünfter.

Aus dem BMW-Quartett konnte nur Michael van der Mark als Sechster überzeugen, Scott Redding wurde Zehnter, Loris Baz 17. und Garrett Gerloff 18.



Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) agierte das ganze Training unauffällig und wurde mit einer guten halben Sekunde Rückstand Achter.

Der Deutsche Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati konnte an seine Leistungen im Test (Platz 7) anknüpfen und beendete die Session als Neunter.



Superbike-Rookie Dominique Aegerter (GRT Yamaha) wurde Elfter.



Der langjährige MotoGP-Pilot Danilo Petrucci (Barni Ducati) kam in seinem ersten Superbike-Training nur auf Platz 16.

Ex-Weltmeister Tom Sykes aus dem Puccetti-Team verpasste die erste Viertelstunde, weil es Probleme mit seiner Kawasaki gab, und kam auch anschließend nicht in Schwung: lediglich Position 20. Nur das Petronas-Honda-Duo Syahrin und Granado war langsamer.

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:31,032 min

2. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,037 sec

3. Iker Lecuona (E), Honda, +0,097

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,272

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,369

6. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,378

7. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,427

8. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,528

9. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,581

10. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,623

11. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +0,823

12. Scott Redding (GB), BMW, +0,933

13. Xavier Vierge (E), Honda, +0,940

14. Axel Bassani (I), Ducati, +0,948

15. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +1,045

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,072

17. Loris Baz (F), BMW, +1,386

18. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,625

19. Oliver König (CZ), Kawasaki, +1,754

20. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +1,983

21. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,849

22. Eric Granado (BR), Honda, +3,747