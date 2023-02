Danilo Petrucci (8./Ducati): Strafe beim SBK-Debüt

Bei seinem Debüt im Rahmen der Superbike-WM 2023 prasselte viel Neues auf Danilo Petrucci ein. Der Barni Ducati-Pilot wurde im ersten Lauf um eine Position strafversetzt.

Danilo Petrucci ist der prominenteste Neuzugang in der Superbike-WM 2023. Der ehemalige MotoGP-Pilot startet für das Ducati-Team Barni Racing, mit dem er 2011 Zweiter der Superstock-1000 wurde. Angesichts seiner langen Karriere mutet es seltsam an, den Italiener einen Rookie zu nennen.

Aber bei seinem Renndebüt auf Phillip Island musste Petrucci tatsächlich viel lernen. Denn nachdem es beim vorgelagerten Test und am Freitag sowie der Superpole am Samstagvormittag trocken gewesen ist, schüttete es im ersten Lauf. Die Pirelli-Regenreifen hatte der 32-Jährige noch nie gefahren, auch die Abstimmung der Elektronik und des Fahrwerks auf die schwierigen Bedingungen war eine Lotterie.

«Diese Reifen hatte ich mit dem Bike und der Elektronik nie ausprobieren können. Wir fragten uns, welches Setting wir nehmen sollten und entschieden uns für eines von Fores aus dem vergangenen Jahr», erklärte Petrucci im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Aber das passte nicht für mich und ich wusste, dass ich das Rennen nur irgendwie überstehen muss. Dazu war die Sicht durch die Gischt miserabel und das Hinterherfahren war hart. Mir fiel es auch schwer, den Hinterreifen zu verstehen, ich hatte viele heikle Momente. Letztlich bin ich zufrieden, denn ich habe es ins Ziel geschafft und bin in den Top-10, auch wenn ich mehr will. Ich bin bester Rookie, das ist doch was.»

Der aus Terni stammende Ducati-Pilot startete von der zehnten Position in sein erstes Superbike-Rennen und kam als Elfter aus der ersten Runde. Gemeinsam mit Iker Lecuona orientierte sich Petrucci nach vorn und erreichte in Runde 19 von 22 die siebte Position.

Nach dem Zieleinlauf verlor er diese Platzierung aber an dessen Honda-Teamkollegen Xavi Vierge, nach einem intensiv geführten Positionskampf in der letzten Runde. Schon auf der Auslaufrunde entschuldigte sich Petrucci beim Spanier.

«Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Xavi so nah ist. Er überholte mich, ich versuchte innen wieder durchzustechen, aber da war er und wir berührten uns zweimal», erklärte der Haudegen. «Die Strafe geht in Ordnung, ich beschwere mich nicht. Wäre es umgekehrt, würde ich es auch so sehen. Es tat mir leid, dass es passiert ist.»