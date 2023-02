Philipp Öttl (Ducati): «Im Nassen noch nicht so weit»

Nach Position 5 in der Superpole klingt ein elfter Platz im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island enttäuschend, doch Philipp Öttl nimmt viel Positives aus seinem ersten Regenrennen mit der Ducati V4R mit.

Das Wetter drehte auf Phillip Island um 180 Grad. Nachdem es am Freitag noch heiß und sonnig war, zogen am Samstag Wolken über die Rennstrecke und es war über zehn Grad Celsius kühler. Nach der Superpole auf trockener Strecke wurde der erste Lauf der Superbike-WM 2023 auf komplett nasser Strecke gestartet.

Für Philipp Öttl begann der Tag mit Platz 3 im dritten Training fantastisch, auch die fünfte Startposition in der Superpole war eine überragende Leistung. Der Bayer im Team Go Eleven stand als zweitbester Ducati-Pilot in Reihe 2 im Sandwich der Werkspiloten Jonathan Rea (Kawasaki) und Michael Rinaldi (Ducati).

Dass es im verregneten ersten Lauf der elfte Rang wurde, ärgert den 26-Jährigen nicht. «Das war mein erstes richtiges Regenrennen und ehrlich gesagt, bin ich damit, wie es gelaufen ist, vollkommen zufrieden», betonte Philipp gegenüber SPEEDWEEK.com. «Im Nassen bin ich mit dem Bike einfach noch nicht so weit wie im Trockenen. Aber ich habe bis zum Ende um die Top-10 gekämpft und es ins Ziel gebracht.»

Nachdem der vorgelagerte Test und alle weiteren Session trocken waren, war die erforderliche Regenabstimmung für Öttl ungewohnt. «Ein Superbike im Rennen bewegen ist mal etwas anderes», sagte der Ducati-Pilot. «In der Startaufstellung stand ich mit Rea und Rinaldi. Zumindest bei Letzterem ist ja gar nichts gegangen, der wurde 14. Und andere Fahrer fahren seit fünf Jahren dasselbe Bike und können sich schneller an solche Bedingungen anpassen. Die Tests und alle Trainings waren trocken und wenn ich das mit bedenke, bin ich wirklich nicht unzufrieden.»