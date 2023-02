Toprak Razgatlioglu (3./Yamaha): «Eines Tages Siege»

Als Dritter im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island holte Toprak Razgatlioglu das Maximum aus seinen Möglichkeiten heraus. Der Yamaha-Star hat sich im Nassen stark verbessert, ist aber noch nicht am Ziel.

Nach der ersten Superpole und dem ersten Rennen der Superbike-WM 2023 lassen sich die Kräfteverhältnisse ein wenig besser einschätzen. Weiterhin vorn sind mit Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) die Top-3 der vergangenen Saison, den Abstand zur Spitze ein wenig verringert scheinen Andrea Locatelli (Yamaha) und Michael Rinaldi (Ducati).

Nachdem die Superpole auf Phillip Island auf trockener Piste stattgefunden hatte, wurde der erste Lauf aber im Regen ausgetragen. Die Pole-Position hatte sich Razgatlioglu gesichert, der im ersten Rennen als Dritter auf das Podium steigen konnte. In den Kampf um den Sieg konnte der Weltmeister von 2021 zu keinem Zeitpunkt eingreifen. Nach 22 Runden kreuzte der 26-Jährige mit 6,2 sec Rückstand die Ziellinie. Mit dem Ergebnis kann sich der sieghungrige Türke arrangieren.

«Im vergangenen Jahr war der Grip und das Gefühl im Nassen viel besser. Jetzt hatte ich hinten kaum Grip, hauptsächlich in Rechtskurven. In den Kurven eins, vier, acht und zehn war ich langsam und verlor viel Zeit. Also versuchte ich, die bestmögliche Position zu erreichen», erklärte Razgatlioglu in kleiner Journalistenrunde. «Zwischendurch kam ich Johnny und Álvaro etwas näher, egal. Mir lief auch Wasser hinter das Visier und sammelte sich unten an, weshalb ich die Front nicht sehen konnte. Mit Platz 3 bin ich nicht sonderlich glücklich, unter diesen Umständen aber zufrieden. In den Jahren habe ich mich im Nassen deutlich verbessert, dennoch ist es weiterhin meine Schwachstelle. Eines Tages werde ich Regenrennen gewinnen können.»

Auch wenn er in der Superpole Bestzeit fuhr, war für Razgatlioglu über die volle Renndistanz im Trockenen Bautista der Favorit.

«Ich war nicht so schnell wie Álvaro, aber ich fühlte mich besser als noch am Freitag oder wie beim Test», erklärte der Yamaha-Star. «Der Grip hinten und das Gefühl für den Vorderreifen ist viel besser geworden. Ich habe zwar keine Rennsimulation gefahren, aber mein Bike fühlt sich gut an. Hier habe ich den SC0 verwendet, zuvor noch nie.»